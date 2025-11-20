◆男子テニス ▽横浜慶応チャレンジャー第４日（２０日、横浜・慶大日吉コート）

元世界ランキング４位で、現１５８位の錦織圭（ユニクロ）がベスト８に進出だ。２回戦で、同３７４位の韓国選手に６−４、６−１のストレートで勝ち、準々決勝では同２８８位で第５シードの内田海智（富士薬品）と対戦する。両者は初対戦。

錦織は、１回戦で、１０月の全日本選手権準優勝で同７９３位の市川泰誠（ノア・インドアステージ）に、４−６、６−１、６−１のフルセットで逆転勝ちし、約３か月ぶりの実戦復帰を勝利で飾った。

１回戦後の会見では、腰のけがは「疲労骨折のような骨の問題だった」と、初めて明かした。「まだ（出力を上げると）痛い」とも話し、「出ない選択肢もあったが、１試合でもできるなら、来年のために」と、出場を決めたと話した。

準々決勝で対戦する内田は、錦織と同様に、日本テニス協会の盛田正明名誉顧問が私財を投じて設立した盛田テニス基金の援助で、米フロリダにあるＩＭＧアカデミーに留学した１人だ。

錦織は、今年５月の全仏前哨戦ジュネーブ・オープン（スイス）で腰を痛め、２回戦で途中棄権。８月のシンシナティ・オープン（米国オハイオ州）で１度、復帰したが、１回戦で敗れ、それ以降、リハビリと治療で実戦から遠ざかっていた。

錦織が、日本国内のツアー下部大会チャレンジャー・シリーズに出場したのは、自身が初めて同シリーズに出場した２００６年３月の島津全日本室内選手権以来、１９年８か月ぶりとなった。