格闘技イベント「RIZIN」は20日、都内で記者会見を実施。12月31日に開催される「師走の超強者祭り」（さいたまスーパーアリーナ）の追加対戦カードを発表した。元K―1スーパー・ライト級王者の安保瑠輝也のYouTubeメンバーで、ブレイキングダウンにも出場しているジョリー（FIGHTER’S FLOW）が初参戦。芦沢竜誠との対戦が決定した。

昨年8月にRIZIN参戦を榊原信行CEOへ直談判していたジョリー。しかしその後は怪我の悪化によって、RIZIN参戦が長引いていた。ケガも完治してブレイキングダウンで2試合を挟んで、大みそかのRIZINに参戦することになった。

ジョリーは「ようやくかって感じですね」とひと言。「俺はこれからってことなんですけど、俺の対戦相手のナマズ君！強者ムーブいらんって！気持ち悪い。マジで、1Rで失神KOさせるので、デビュー戦の相手に相応しい相手かなと思います」と相手を挑発。

芦沢をデビュー戦の相手に選んだ理由については「俺のデビュー戦にちょうどいい」と言い切った。「篠塚や平本丈よりも弱いんで、俺も段階を踏んで上を目指すのでデビュー戦にはちょうどいいです」とつづけた。

ジョリーのRIZIN初参戦にネットではトレンド入り。「アッシーがジョリーのカードを受けると思わんかった」「結構面白いカード」「案外読めない」「とうとうジョリー出陣か」「ジョリーがどこまでやれるか楽しみなカード」「ブレイキングドリームを掴んだジョリー」などの声が上がった。