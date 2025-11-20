MLBÄÌ»»253¥»¡¼¥Ö¡¡ÂçÃ«¤Î¸µÆ±Î½¥¤¥°¥ì¥·¥¢¥¹¤¬1Ç¯·ÀÌó¤Ç¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹»ÄÎ±·èÄê¡¡²áµî¤Ë¤Ï104¾¡¤òµó¤²¤¿¥Á¡¼¥à¤Î¼é¸î¿À¤È¤·¤ÆÃÏ¶èÍ¥¾¡¤Ë¤â¹×¸¥
MLB¡¦¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤ÏÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡¢¸ø¼°SNS¤Ç¼é¸î¿À¤Î¥é¥¤¥»¥ë¡¦¥¤¥°¥ì¥·¥¢¥¹Åê¼ê¤È1Ç¯1600Ëü¥É¥ë¤Ç·ÀÌó¹ç°Õ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Î¸µÆ±Î½¤Ç¤â¤¢¤ë¥¤¥°¥ì¥·¥¢¥¹Åê¼ê¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿2021Ç¯¤Ë¤Ï34¥»¡¼¥Ö¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¼é¸î¿À¤È¤·¤Æ³èÌö¡£2022Ç¯¤Î¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤Ø²ÃÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¿·Å·ÃÏ¤Ç¤âÍÞ¤¨Åê¼ê¤òÃ´¤¤¡¢2023Ç¯¤Ë¤Ï¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÅìÃÏ¶èÍ¥¾¡¤ò·Ð¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÇ¯¤Î¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤Ï90¾¡¤òµó¤²¤¿¶¯¹ë¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤òÍÞ¤¨104¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¤½¤Î¾¡Íø¿ô¤È¾¡Î¨.642¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âMLB¥È¥Ã¥×¤ÎÀ®ÀÓ¤Ç¡¢¥¤¥°¥ì¥·¥¢¥¹Åê¼ê¤Ï33¥»¡¼¥Ö¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¾¡¤Á»î¹ç¤ò¤¬¤Ã¤Á¤ê¾¸°®¤¹¤ëÂç»ö¤ÊÌò¤òÃ´¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£µ¨¤â29¥»¡¼¥Ö¤òµÏ¿¤·MLBÄÌ»»253¥»¡¼¥Ö¤ËÅþÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£