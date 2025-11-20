ワイヤレスターンテーブル「AT-LP120XBT-USB WH」

オーディオテクニカは、ワイヤレスターンテーブル「AT-LP120XBT-USB」の新色として、ホワイトモデル「AT-LP120XBT-USB WH」を、公式オンラインストア限定で11月28日より発売する。価格は55,000円。

ホワイトのボディにブラックのパーツを配したデザイン。「インテリアに溶け込みながらも空間に奥行きをもたらすその佇まいは、同社のホワイトカラーのスピーカー『AT-SP3X WH』と組み合わせることで、音とデザインが心地よく調和し、統一感のある空間を演出する」という。

AT-LP120XBT-USBは、「LP120」シリーズの最新モデルで、Bluetoothによるワイヤレス接続、USB出力、アナログ出力に対応。フォノイコライザーを内蔵し、付属のオーディオケーブルを使ってアクティブスピーカーに直接接続するだけで、すぐに再生することができる。

ダイレクトドライブ方式と高精度DCモーターにより、素早い立ち上がりと回転ムラの少ない安定した回転を実現。アンチスケーティング機能や油圧式アームリフターなど、繊細なトラッキングを支える機構を搭載。78回転のSPレコード再生にも対応しており、幅広いジャンルのレコードが楽しめる。

カートリッジには、VM型「AT-VM95E BK」とヘッドシェル「AT-HS6」を採用。「AT-VM95」シリーズとの互換性を持ち、音の傾向や好みに合わせて針先を付け替えられる。

そのほか、暗い場所でのキューイングをサポートするターゲットライトや、ピッチ調整スライダー、ストロボプラッターなど、DJユースにも対応する機能も搭載している。