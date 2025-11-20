ゴツいけどよく見ると使い勝手よさそう。

PCで使うマウスは、一般的に左右クリックの2ボタン式ですよね。ちょっと便利だと親指側で戻る・進むもできる4ボタンなんてのもあります。それがゲーミング用だと10ボタンとか、初見だと「どうやって使うんだ？」というやりすぎマウスも存在します。

やたらSF味が強い10ボタンマウス

8年ぶりにリニューアルしたエレコムの「HUGE PLUS」は、直径52mmのデッカいトラックボール付き多ボタンマウスです。

ロングセラーのトラックボールマウス「HUGE」シリーズがリニューアル！

マルチ接続とベアリング支持でパワーアップしたトラックボールマウス「HUGE PLUS」を新発売https://t.co/4flRo6E2Pg - エレコム(公式) (@elecom_pr) November 13, 2025

手のひらに合わせたエルゴノミクスなデザインで、8ボタン＋チルトの合計10ボタンを搭載。ボールの右隣が右クリック用で、ずいぶん離れて親指が当たる位置に左クリック用ボタンが配置されています。

トラックボール×多ボタン＝最強説

多ボタンマウスは多機能な反面、ボディーがデカくて重たくなりがち。マウスパッド上で動かすと手や手首への負担が否めません。でもトラックボールならマウスは動かず固定したまま。重さを感じず疲れにくく、難点を補えます。

またパームレストは低反発素材で、手のひらを置き続けても負担が少ないのも親切です。

手が疲れず作業効率UP

全ボタンは設定で好みの機能が割り当て可能ですし、Fn3キー＋ボールによるジェスチャー機能なんてユニークな使い方もできます。右手だけでいろんな入力ができますね。

他には電池交換が不要な充電式で2.4GHz無線／Bluetooth無線／ケーブル接続で有線によるマルチ接続が選べる点、3段階のDPI切り替えといった機能も便利。ボールの支持ユニットは別売りで交換ができ、ゴミが溜まりにくくなる仕様にも変えられます。

多ボタンマウス好きに刺さる

ちなみにですが、筆者はサイドキー10個の超やりすぎゲーミングマウスを愛用しています。ゲーム用ではなく作業効率を追求しての導入なのですが、「HUGE PLUS」は同じタイプの人に刺さるでしょうね。

多ボタン型でもトラックボールなら手首や肘の負担もないから好相性。身体に楽なのも、長い目で見ると効率的だと思います。

