元ファイターズガールで、プロ野球日本ハムのボールパーク・Fビレッジでアンバサダーを務めるタレントの滝谷美夢（27）が、来年2月14日に初の単独イベントとなる「Me You Remix」（札幌・cube garden）を開催する。タイトルは本人が考案。「Me＝滝谷」「You＝ファン」との関係性を「Remix＝再構築」するイベントにしたいという思いを込めた。

イベントでは、幼少期から歌やダンスが好きだった滝谷が、オリジナル楽曲を披露する。「これまで応援してくださった皆さんに、まずは心からの感謝をお伝えさせてください。今回は幼い頃から大好きだった歌うことにも挑戦します。これからも共に歩んでくださる皆さんへ。私とあなただけの特別な空間で、感謝の気持ちと音楽への想いを精いっぱい込めてお届けします」と気合十分で意気込んでいる。チケットの一般発売は12月20日からLive Pocketで。

◆滝谷美夢（たきや・みゆ）1998年（平10）10月1日、札幌市生まれ。大学在学中の17年にファイターズガールアカデミーに入り、18年1月のオーディションで合格。同年からファイターズガールとして活動を始める。21年にはサブキャプテンを務めるなど中心的存在となり、22年の第73回NHK紅白歌合戦出演。インスタグラムのフォロワー数は9万人以上。趣味はYouTubeを見ること、特技は弾き語り。家族は両親。160センチ。