「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」２０日午後１時現在で夢展望<3185.T>が「買い予想数上昇」１位となっている。



夢展望はレディースアパレルや雑貨などのネット通販事業を展開するが、業績は売上高が漸減傾向にあるなか赤字が継続している。２６年３月期は営業損益が収支均衡圏を会社側では見込んでいるが流動的。なお、「継続企業の前提に関する注記」が付いているが、株式需給面では貸株市場で調達した機関投資家経由の空売りが溜まっていることもあり、そのショートカバーによる浮揚力が働く場面も想定される。最近では９月上旬、１０月初旬などに急騰習性を発揮している。ただ、ファンダメンタルズからは投資対象とはなりにくく、動意しても資金の逃げ足は速そうだ。



出所：MINKABU PRESS