シソンヌ長谷川、チョコプラ松尾の不在イジる「素人発言が…」 ゴールデンコンビ結成もネット上の意見に傷心？
お笑いコンビ・千鳥がMC、乃木坂46の林瑠奈がサポーターを務める、Prime Videoオリジナルバラエティー『最強新コンビ決定戦 THEゴールデンコンビ2025』配信記念イベントが20日、都内で行われた。
【動画】シソンヌ長谷川、チョコプラ松尾の不在イジる「素人発言が…」
同番組は、お笑いの最前線で活躍する実力派芸人たちが、一度限りの“オリジナルコンビ”を結成し、「即興コント」の頂点を決める究極のお笑いサバイバル・バトル。総額1億円規模の巨大セットからせり上がる、コントセットとともに繰り出される容赦ない最高難易度のお題に、8組のオリジナルコンビが優勝賞金1000万円をかけて競い合う。
高比良くるま（令和ロマン）（※高＝はしごだか）＆野田クリスタル（マヂカルラブリー）による、初代ゴールデンコンビ誕生から約1年。意地とプライドを懸けて第2回大会に挑むのは、長谷川忍（シソンヌ）＆松尾駿（チョコレートプラネット）、田中卓志（アンガールズ）＆川北茂澄（真空ジェシカ）、ゆりやんレトリィバァ＆とにかく明るい安村、新山(さや香)＆小籔千豊、盛山晋太郎（見取り図）＆せいや（霜降り明星）、阪本（マユリカ）＆芝大輔（モグライダー）、大久保佳代子（オアシズ）＆吉住、狩野英孝＆福井俊太郎（GAG）ら、8組16人の新たな実力派芸人たちとなっている。
この日のイベントには、千鳥（大悟、ノブ）、田中＆川北、大久保＆吉住、長谷川、安村、林が登壇。長谷川の“相方”である松尾は仕事の都合で不在となり、パネルでの登場となったが、長谷川が「やっぱり、Amazonさんということで（松尾の）素人発言が…」と、あえて蒸し返すイジりで笑いを誘った。
長谷川の自虐は止まらず「前回（それぞれの）相方の長田とじろうが出たということで、今回はネタを書いていない同士で出ようと。全体的に好意的な意見をいただいていたのですが、3分の1くらいは『もういいよ』ってありました（笑）。基本はみなさん好意的ですよ。もう10数年（シソンヌとチョコプラでユニットを）やっているし、新鮮さがないというのもありました。『そういうことじゃないよ』っていう意見が一番響きましたね。ゴールデンコンビを履き違えているのかな」と嘆いてみせた。
