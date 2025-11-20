クリスマスを彩る特別なパンケーキ「ホノルルクリスマスツリーパンケーキ」が、Eggs ’n ThingsおよびEggs ’n Things Coffee全店舗に登場！

ほかにも「KING’S HAWAIIAN」と楽しむハワイのホリデーメニューや、ほっとするクリーミーなドリンクもラインナップされます☆

Eggs ’n Thing「ホノルルクリスマスツリーパンケーキ」

販売期間：2025年11月26日（水）〜12月25日（木）

取扱店舗：国内Eggs ’n ThingsおよびEggs ’n Things Coffee全店舗

“All Day Breakfast”の朝食や、軽いカフェメニュー、本格的でボリューミーなアメリカンメニューが味わえるハワイ発のレストラン「Eggs ’n Things」

今回、ハワイのホリデーシーズンメニュー「ホノルルクリスマスツリーパンケーキ」と「クリスマス ハワイアン ハムステーキ with KING’S HAWAIIAN」が、期間限定で登場します！

「ホノルルクリスマスツリーパンケーキ」は、煌びやかなホノルルのクリスマスイベントをテーマにツリーを模したピスタチオホイップクリームをのせたパンケーキです。

甘酸っぱいベリーとストロベリーミルククリームで楽しむことができます☆

また、ハワイのホリデーシーズンのごちそうとして人気の、厚切りハムにパイナップルとハニーマスタードソースをのせた「クリスマス ハワイアン ハムステーキ with KING’S HAWAIIAN」も。

世界中の「オハナ（家族）」に親しまれている、ふんわり食感と優しい甘みが特徴のハワイ創業「KING’S HAWAIIANオリジナルハワイアンスウィートロール」が添えられています。

さらに、心も身体もじんわり温まる「クリスマス エッグノッグ」や、ほっとするクリーミーなドリンクもラインナップ☆

ホノルルクリスマスツリーパンケーキ

価格：2,915円（税込）

※テイクアウトは利用できません

ホノルルの街を彩るクリスマスイベントをテーマに華やかなツリーのようなピスタチオホイップクリームをのせたパンケーキ。

ストロベリーミルククリームや甘酸っぱいベリーソースで仕上げられた期間限定メニューです。

クリスマス ハワイアン ハムステーキ with KING’S HAWAIIAN

価格：2,079円（税込）

テイクアウト価格：2,041円（税込）

こんがり焼いた厚切りのハムに甘酸っぱいパイナップル、ハニーマスタードソースをかけたハワイのホリデーシーズンに親しまれているメニュー。

ハワイ創業、大人気のKING’S HAWAIIANオリジナルハワイアンスウィートロールと共に楽しむことができます。

KING’S HAWAIIANオリジナルハワイアンスウィートロールと一緒に味わえる、テイクアウトメニューも用意されます。

「KING’S HAWAIIAN」について

1950年にハワイ州ヒロで創業された「KING’S HAWAIIAN」

以来、伝統のレシピとこだわりの材料によるオリジナルハワイアンスウィートロールをはじめ、現在ではアメリカ全土で最も支持されるスウィートロールブランドとして、家庭の食卓からレストラン、イベントシーンまで、幅広いシーンで親しまれています。

そんな「KING’S HAWAIIAN」のオリジナルハワイアンスウィートロールの最大の特徴は、創業時から変わらないレシピで作られた、まるで焼きたてのようなふんわりとした柔らかさと、口の中に広がる優しい甘さです。

高果糖コーンシロップ、人工着色料、トランス脂肪酸を一切使用していないオリジナルハワイアンスウィートロールは、朝食やスナック、夕食の付け合わせとしてどんなお食事にもシーンにもマッチします。

今回のコラボレーションは、ハワイで長い歴史を紡いできた両ブランドが、それぞれ大切にしてきたハワイへの想いを重ね合わせることで実現。

今だけの特別な一皿が、心ゆくまで堪能できます☆

クリスマス エッグノッグ [Hot]

価格：858円（税込）

テイクアウト価格：842円（税込）

クリーミーで優しい味わいの“エッグノッグ”。

そこにストロベリーソースやピスタチオホイップクリームを加えた、クリスマス限定の特別なドリンクです。

テイクアウトすることで、歩きながらでも、公園でも、オフィスでも、どこでもクリスマス気分が楽しめます☆

ホリデーシーズンを華やかに彩る、ハワイアンなクリスマス期間限定メニュー！

「ホノルルクリスマスツリーパンケーキ」「クリスマス ハワイアン ハムステーキ with KING’S HAWAIIAN」「クリスマス エッグノッグ」は、2025年11月26日から12月25日まで、Eggs ’n ThingsおよびEggs ’n Things Coffee全店舗に登場します。

