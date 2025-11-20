テレビ東京『秋山ロケの地図』の公式SNSが、木村拓哉が出演する11月20日放送回のロケの様子を先行公開。馬に乗る木村拓哉と秋山竜次（ロバート）の姿が早くも話題を呼んでいる。

【画像】木村拓哉の乗馬ショット／木村拓哉の自然体な姿

11月20日の放送は『秋山ロケの地図 この番組が好きって聞いたからオファーしてみたら本当に木村拓哉さんが来てくれたよSP』。テレ東バラエティに単独初出演となる木村が、これまでの芸能人生ではほとんど経験のない“長時間のガチロケ”に挑戦。千葉県・九十九里町を秋山とともに自由気ままに“地図ブラ”していく。

■髪をなびかせながら笑顔を見せる木村拓哉の乗馬ショット

公開された写真で木村は、パープル系チェック柄シャツにネイビーのフリースジャケット、ブラウンパンツという落ち着いた大人カジュアルで登場。足元はブラックのレザーシューズで締め、シンプルながら上品さを感じるスタイルだ。

馬にまたがり、風になびく髪とリラックスした笑顔が相まって、それだけで圧倒的な存在感を放つ1枚に。木村の後ろでは、エメラルドグリーンのジャージ姿で馬に乗る秋山が楽しげな笑顔を見せ、ふたりの自然なコンビ感が画面越しにも伝わってくる。

投稿でも「海と馬に乗る2人が絵になりすぎて…まるで映画のワンシーンのようでした」と綴られており、スタッフも思わず見惚れてしまったほどだったようだ。

SNSでは「ほんと絵になる」「かっこいい」「秋山さんとの組み合わせ最高すぎ」「放送が楽しみ」など、放送前から期待の声が寄せられている。

■「めちゃくちゃ楽しかったです」「かなり楽しい時間になっていると思うので、是非笑ってください！」

木村はこの日の様子を自身のInstagramでも公開。海辺で乗馬する後ろ姿、そして秋山との笑顔の自撮りショットをアップしている。

■体育館で子どもたちに混ざって座る様子も。木村拓哉の自然体な姿にも注目

『秋山ロケの地図』公式SNSでは、他にもロケの裏側ショットを多数公開。体育館で子どもたちに混ざって座る姿や、秋山の発言に思わず笑ってしまっているシーンなど、飾らない自然体の木村が見られると注目を集めている。