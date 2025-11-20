ALL DIFFERENT株式会社およびラーニングイノベーション総合研究所🄬は、2025年8月1～27日の期間で、社会人1～4年目の若手社員1,793人に対し意識調査を実施した。本リリースでは、若手社員の会社に対するエンゲージメントの実態を調査・分析した結果を発表。

その内容を一部抜粋して紹介する。

本ニュースのサマリー 58.2%の若手社員が勤務先企業に「誇り」を実感。社会人歴が長くなるにつれて減少傾向 勤務先企業で働くことに「誇り」を感じる人ほど、勤務先で「働き続けたい」と思う傾向 勤務先企業に「誇り」を感じる人ほど、組織への貢献を自ら考え、実行している傾向 勤務先企業に「誇り」を感じる人ほど、知識・スキル強化への努力をする傾向 安心して発言できる雰囲気や環境が整っている職場ほど、「誇り」を感じる傾向

58.2%の若手社員が勤務先企業に「誇り」を実感。社会人歴が長くなるにつれて減少傾向

社会人1～4年目の若手社員に対して、勤務先企業で働いていることに「誇り」を感じるか質問した結果、「感じる」と回答した割合は18.6％、「やや感じる」と回答した割合は39.6％となり、58.2％の若手社員が勤務先企業に「誇り」を感じていることがわかった。

画像：ALL DIFFERENT株式会社 2025年11月18日 プレスリリースより引用

勤務先企業で働くことへの「誇り」を、社会人1～4年目の社会人歴別に分析した結果、「誇り」を感じる（「感じる」「やや感じる」の合計）割合が、社会人1年目社員では68.0%、社会人２年目社員では61.2%、社会人３年目社員では58.6%、社会人４年目社員では49.2%となった。

社会人歴が長くなるにつれて、勤務先企業で働いていることに「誇り」を感じる割合が減少することがわかった。

画像：ALL DIFFERENT株式会社 2025年11月18日 プレスリリースより引用

勤務先企業で働くことに「誇り」を感じる人ほど、勤務先で「働き続けたい」と思う傾向

次に、勤務先企業で働くことへの「誇り」と「勤続意向」の関係性を調査した。

勤務先企業で働くことへ誇りを「感じる」と回答した人のうち、勤務先企業で働き続けたいと「思う」と回答した割合は57.1%となった。「どちらかといえば思う」（33.9%）と回答した割合も含めると、勤務先企業で働くことに「誇り」を感じる人の９割以上が勤務先企業で働き続けたいと感じることがわかった。

一方、勤務先企業への誇りを「感じない」と回答した人のうち、勤務先企業で働き続けたいと「思う」と回答した割合は3.3％となり、働き続けたいと「思わない」と回答した割合は69.3%となった。

勤務先企業への誇りを「やや感じる」「あまり感じない」の結果も鑑みると、勤務先企業で働くことへの「誇り」と「勤続意向」には、相関の関係があることがわかった。

画像：ALL DIFFERENT株式会社 2025年11月18日 プレスリリースより引用

勤務先企業に「誇り」を感じる人ほど、組織への貢献を自ら考え、実行している傾向

次に、勤務先企業で働くことへの「誇り」と「主体性の発揮」の関係性を調査した。「主体性の発揮」では、組織への貢献へ主体的な行動をしているかという質問に対して、「している」「ややしている」「あまりしていない」「していない」の４段階の評価で回答してもらった。

結果、勤務先企業で働くことへの誇りを「感じる」と回答した人のうち、組織への貢献行動を「している」と回答した割合は46.3%、「ややしている」と回答した割合は38.6%となった。

勤務先企業で働くことに「誇り」を感じる若手社員の8割以上が、組織に貢献できることを自ら考え、実行していることがわかる。

一方、勤務先企業で働くことへの誇りを「感じない」と回答した人のうち、組織への貢献行動を「している」と回答した人は4.3％、「していない」と回答した割合は51.7%となった。

勤務先企業で働くことへの誇りを「やや感じる」「あまり感じない」の結果も鑑みると、勤務先企業で働くことへの「誇り」と、組織への「主体性の発揮」には、相関の関係があることがわかった。

画像：ALL DIFFERENT株式会社 2025年11月18日 プレスリリースより引用

勤務先企業に「誇り」を感じる人ほど、知識・スキル強化への努力をする傾向

勤務先企業で働くことへの「誇り」と「知識・スキル強化」の関係性を調査した。

「知識・スキル強化」では、知識・スキルを強化する努力をしているかという質問に対して、「している」「ややしている」「あまりしていない」「していない」の４段階評価で回答してもらった。

結果、勤務先企業で働くことへの誇りを「感じる」と回答した人のうち、知識・スキル強化への努力を「している」と回答した割合は40.5%、「ややしている」と回答した割合は47.5%となった。勤務先企業で働くことへの「誇り」を感じる若手社員の約９割が、知識・スキルを強化するために努力していることがわかる。

一方、勤務先企業で働くことへの誇りを「感じない」と回答した人のうち、知識・スキル強化への努力を「している」と回答した人は１割も満たず、「していない」と回答した割合は56.7%、「あまりしていない」と回答した割合は29.7%となった。

勤務先企業で働くことへの誇りを「やや感じる」「あまり感じない」の結果も鑑みると、勤務先企業で働くことへの「誇り」と自身の業務につながる知識・スキルを強化するための努力には、相関の関係があることがわかった。

画像：ALL DIFFERENT株式会社 2025年11月18日 プレスリリースより引用

安心して発言できる雰囲気や環境が整っている職場ほど、「誇り」を感じる傾向

最後に、「職場の雰囲気」と勤務先企業で働くことへの「誇り」の関係性を調査した。

「職場の雰囲気」では、安心して発言できる雰囲気や環境があるかという質問に対して「感じる」「やや感じる」「あまり感じない」「感じない」の４段階評価で回答してもらった。

結果、勤務先企業では安心して自分の考えを伝えられる雰囲気や環境が整っていると「感じる」と回答した人のうち、勤務先企業への誇りを「感じる」と回答した割合は56.3%、「やや感じる」と回答した割合は33.0%となった。

一方、勤務先企業では安心して自分の考えを伝えられる雰囲気や環境が整っていると「感じない」と回答した人のうち、勤務先企業への誇りを「感じる」と回答した人は1割に満たない結果となった。また、誇りを「感じない」と回答した割合は58.9%、「あまり感じない」と回答した割合は25.4%であった。

安心して自分の考えを伝えられる雰囲気や環境が整っている職場では、勤務先企業への「誇り」を感じる傾向にあることがわかった。

画像：ALL DIFFERENT株式会社 2025年11月18日 プレスリリースより引用

調査概要 ラーニングイノベーション総合研究所「ファーストキャリア調査（従業員エンゲージメント編）」

■調査対象者：社会人1～4年目の就労者

■調査時期：2025年8月1～27日

■調査方法：調査会社によるインターネット調査

■サンプル数：1,793人（社会人1年目社員335人、社会人２年目社員405人、社会人３年目社員523人、４年目530人）

※各設問において読み取り時にエラーおよびブランクと判断されたものは、欠損データとして分析の対象外としています

※構成比などの数値は小数点以下第二位を四捨五入しているため、合計値が100%とならない場合がございます ラーニングイノベーション総合研究所「ファーストキャリア調査（従業員エンゲージメント編）」■調査対象者：社会人1～4年目の就労者■調査時期：2025年8月1～27日■調査方法：調査会社によるインターネット調査■サンプル数：1,793人（社会人1年目社員335人、社会人２年目社員405人、社会人３年目社員523人、４年目530人）※各設問において読み取り時にエラーおよびブランクと判断されたものは、欠損データとして分析の対象外としています※構成比などの数値は小数点以下第二位を四捨五入しているため、合計値が100%とならない場合がございます

ニュース情報元：ALL DIFFERENT株式会社