ラオスを訪問中の天皇、皇后両陛下の長女愛子さまは１９日、現地で活動する国際協力機構（ＪＩＣＡ）の海外協力隊員と交流された。

ラオスは１９６５年に海外協力隊が派遣された最初の国。初代隊員の一人、大西規夫さん（８４）（東京都渋谷区）は「今回の訪問が、国際協力の担い手が増えるきっかけになってほしい」と期待を寄せている。（戸田貴也）

大西さんは北海道の稲作農家に生まれ、高校卒業後に農業研修を受けるため渡米。当時の米国では国際協力の機運が高まっており、大西さんも帰国後、「自分も担い手に」と海外協力隊募集に手を挙げた。

ラオスへの派遣隊員５人の一人に選ばれ、６５年１２月、現地へ。任務は、首都ビエンチャン近くの稲作試験場での稲作指導だ。ラオスの主食はもち米だが、当時は田んぼに種を直接まく方法が主流で、スコールで種が流されてしまうことが多かった。「これでは安定した収穫が見込めない。日本式の稲作が生かせる」。大西さんはそう考え、苗を１本ずつ植える手法を実践。現地の人に田植えの仕方を身ぶり手ぶりで教え、日本から足踏み式の脱穀機を取り寄せて現地に導入した。

６８年２月、２年２か月の任期を終えた。その後はＪＩＣＡ職員となって海外協力隊の活動を支えた。

「米の収穫量が当時の１０倍に増えた」。今年３月に駐日ラオス大使と都内で面会する機会があり、現地の近況を知った。１０月、派遣６０周年を記念した式典出席のためラオスを訪問し、かつて活動した稲作試験場に赴くと、たわわに実った稲穂が一面に広がっていた。「まさに日本の田園風景。６０年前、試行錯誤でまいた日本式稲作の『種』が実を結んだことは感無量だ」と笑顔を見せる。

ＪＩＣＡによると、農業、医療、文化、スポーツなどの分野で、主に開発途上国の要請を受けて指導や課題解決にあたる海外協力隊は、これまで９９か国に約５万８０００人が派遣された。

このうちラオスへの派遣は９月時点で計１１１０人で、現在は約５０人が活動中。愛子さまは１９日、ビエンチャンの武道センターで、柔道のラオス代表らによる演武を見学し、指導する現役隊員に「体を大事にしてください」と声をかけられた。これに先立つ１８日の晩さん会では海外協力隊などの日本による支援に触れ、「支援がラオス国民の皆様のお役に立てているのであれば、大変うれしく思います」と述べられた。２０日以降も複数の隊員と懇談される見通しだ。

皇室と海外協力隊とのつながりは深く、上皇ご夫妻から引き継ぐ形で、両陛下や秋篠宮ご夫妻が交流を重ねられてきた。大西さんは「隊員たちが色々な分野でラオスの発展のために協力してきた歴史を、愛子さまにもしっかり受け止めていただきたい。訪問を通じて国際協力の魅力が日本に伝わり、次世代の担い手が増えてくれたら」と願っている。