20日14時現在の日経平均株価は前日比1346.40円（2.77％）高の4万9884.10円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1366、値下がりは213、変わらずは30と、値上がり銘柄の割合が80％を超えている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を397.10円押し上げている。次いで東エレク <8035>が146.40円、ＳＢＧ <9984>が79.22円、ファストリ <9983>が75.41円、ＴＤＫ <6762>が62.17円と続く。



マイナス寄与度は22.11円の押し下げで東京海上 <8766>がトップ。以下、ニトリＨＤ <9843>が3.84円、資生堂 <4911>が3.68円、メルカリ <4385>が3.01円、エムスリー <2413>が2.69円と続いている。



業種別では33業種中32業種が上昇し、下落は保険の1業種のみ。値上がり率1位は非鉄金属で、以下、電気機器、証券・商品、機械、鉱業、ガラス・土石と続いている。



※14時0分6秒時点



株探ニュース

