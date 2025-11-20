フレッシュネスバーガーから、期間限定のごちそうバーガーとクラフトレモネードが新登場。

一緒に味わうのもおすすめな「九条ネギと西京味噌の黒毛和牛バーガー」と「不知火クラフトレモネード」が季節のメニューとして販売されます！

フレッシュネスバーガー「九条ネギと西京味噌の黒毛和牛バーガー/不知火クラフトレモネード」

販売期間：2025年11月26日（水）〜2026年1月13日（火）

販売店舗：全国のフレッシュネスバーガー店舗 ※球場店舗・動物園店舗除く

※販売期間内でも、地域や店舗により品切れとなる場合があります

※一部特殊立地は価格が異なります

ハンバーガーチェーン「フレッシュネスバーガー」に、季節限定の贅沢なごちそうバーガーと大人気のクラフトレモネードが登場。

「九条ネギと西京味噌の黒毛和牛バーガー」と「不知火クラフトレモネード」が、期間限定で発売されます！

「九条ネギと西京味噌の黒毛和牛バーガー」は、冬に旬を迎える京都の伝統野菜“九条ネギ”と、京都発祥の上品な甘みと深いコクの“西京味噌”を使用したごちそうバーガー。

ジューシーで溢れる旨みの国産黒毛和牛100％パティに、京都の伝統食材を合せ、アクセントにはピリ辛のネギ生姜だれを使用しています☆

「不知火クラフトレモネード」は、2024年に販売して好評だった、熊本県産の柑橘“不知火(しらぬい)”を使ったクラフトレモネード。

店内でじっくりとハチミツに漬け込んだ“不知火”とレモンの果肉、シロップを合わせています。

すっきりとフルーティーな甘みや芳醇な香り、レモンの酸味が爽やかな1杯です！

また、サイドメニューでは「ディップポテト 生七味タルタル」を期間限定で販売されます☆

九条ネギと西京味噌の黒毛和牛バーガー

価格：1,080円(税込)

黒毛和牛・九条ネギ・西京味噌と、高級食材と京都の伝統食材を合わせた「九条ネギと西京味噌の黒毛和牛バーガー」

1年、頑張った自分を“ねぎ”らう、季節限定のごちそうバーガーとして、フレッシュネスバーガーに新登場します！

京都発祥の伝統食材“九条ネギ”と“西京味噌”を合わせた新商品は、ジューシーで溢れる旨みの国産黒毛和牛100％パティを使用。

サッとグリルして甘みと香ばしさを引き出した九条ネギに、まろやかな口当たりと深いコクが特徴の西京味噌ソースを合わせています。

国産の瑞々しいグリーンリーフとたっぷりの九条ネギで、肉と野菜の両方を存分に味わえるごちそうです！

さらに、アクセントとしてピリ辛のネギ生姜だれを使用し、後引く美味しさに仕上げられています。

「黒毛和牛チーズバーガー」や

「黒毛和牛バーガー」の黒毛和牛バーガーシリーズは、2025年にレギュラー化されたばかり。

今回の新作は、シリーズの期間限定メニューとして登場します☆

こだわり1：和牛肉の上質な旨みを堪能『黒毛和牛パティ』

100％黒毛和牛使用のパティは、肉感にこだわり、赤身と脂身の比率を絶妙なバランスで配合。

ジューシーで和牛肉の旨みが感じられます！

こだわり2：冬に旬を迎える伝統野菜『九条ネギ』

九条ネギは、提供前にサッとグリルするのがポイント。

シャキッとした食感を残しながら、甘みを引き出しています。

こだわり3：上品な甘みと深いコク『西京味噌ソース』

なめらかな西京味噌ソースは、上品で深いコクが特徴。

まろやかな口当たりで、黒毛和牛の美味しさを引き立てます☆

ディップポテト 生七味タルタル

価格：390円(税込) ※レギュラーセット・プレミアムセットに＋50円で選択可能

期間限定のサイドメニューには、信州味噌をベースに青唐辛子や柚子、山椒を合わせた“生七味”を使った「ディップポテト 生七味タルタル」も登場。

旨みが凝縮された生七味のスパイシーな香りと、具沢山の特製タルタルソースのまろやかさが融合し、皮付きの北海道産ポテトと相性抜群です。

注文を受けてから調理する、揚げたてアツアツのポテトにたっぷりディップすると、香りと旨みがフワッと広がる美味しさ！

ごちそうバーガーとともに楽しみたい、冬の贅沢メニューです！

不知火クラフトレモネード(ICE)/(HOT)

価格：540円(税込) ※プレミアムセットに＋100円で、不知火クラフトレモネード各種を選択可能

※ハチミツを含むため、1歳未満のお子さんには与えないでください

2024年に大人気だった「不知火クラフトレモネード」が、2025年の冬もフレッシュネスバーガーに登場。

“不知火（しらぬい）”は、1972年に清見オレンジとポンカンを掛け合わせて生まれた、熊本県発祥の柑橘です。

上部の“デコ”が特徴的で、濃厚な甘みとやわらかな酸味が広がります☆

当初は見た目の印象からあまり注目されませんでしたが、のちに熊本県宇城市不知火町での栽培が盛んになりました。

そして、おいしさとともにユニークな見た目も魅力として再評価され、今では冬時期の人気柑橘となっています！

その不知火を、フレッシュネスバーガーが店内で丁寧にハチミツへ漬け込み、レモンと合わせて仕立てたドリンクが「不知火クラフトレモネード」

フルーツそのものの甘みと香りをぎゅっと閉じ込めた1杯は、果肉をつぶしながら味わうことで、口いっぱいに広がる豊かな果汁感と自然な甘酸っぱさが楽しめます☆

飲み終わった後、果実そのものを味わえるのも、フレッシュネスならではの贅沢な体験です。

柑橘の華やかな香りとやさしい甘みが広がる「不知火クラフトレモネード」は、ホッとひと息つきたい、寒さ深まる冬のカフェ時間にもぴったり。

アイスでは、不知火のすっきりとした果実感を味わえるおいしさ！

ホットでは、ハチミツのまろやかさと柑橘の香りが引き立ちます☆

同時発売の「九条ネギと西京味噌の黒毛和牛バーガー」と合せて楽しむのもおすすめな、季節のクラフトドリンクです！

贅沢なごちそうバーガーと、人気のクラフトレモネードシリーズに期間限定メニューが登場。

フレッシュネスバーガーの「九条ネギと西京味噌の黒毛和牛バーガー」と「不知火クラフトレモネード」は、2025年11月26日から2026年1月13日まで販売です！

