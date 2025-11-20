【GUのグレーニット】がいい仕事する！ 40・50代のおしゃ見え♡「モノトーンコーデ」

黒よりもやわらかく、白よりも落ち着く「グレー」は、今季のトレンドとして注目される大人カラー。40・50代の装いにもしっくりとなじみやすく、上品なムードを演出してくれそうです。なかでも、【GU（ジーユー）】の「グレーニットトップス」は、シンプルなのに地味に見えず、さりげなくシャレ感をプラス。今回は、そんな優秀トップスの魅力とスタッフさんのコーデ術をご紹介。日常に取り入れやすい着こなしのヒントを見つけて、“グレー上手さん” を目指してみて。

着こなしの幅が広がるハーフジップがポイント

【GU】「パフニットハーフジッププルオーバー」\2,990（税込）

「チクチクしにくい素材で、心地よい肌ざわり」（公式オンラインストアより）なのが嬉しい一枚。少し明るめのグレー × 襟付きが上品さをキープしつつ、秋冬の着こなしに軽やかさを添えてくれそうです。ハーフジップ仕様なので、ジップを少し開けて抜けを出したり、閉じてきちんと着たりと印象を変えられるのも魅力。

黒ジャケットできれいめに締める！ 大人のハーフジップコーデ

ハーフジッププルオーバーにスウェットパンツを合わせた、リラックス感のある着こなし。カジュアルになりすぎないよう、黒ジャケットできちんと感を添えるのがポイントです。グレーを軸にした穏やかなトーンが大人らしく、40・50代にちょうどいい “抜けのあるモノトーンスタイル” に仕上がっています。小物はすべて黒で統一し、クールにまとめればより都会的な印象に。

上品さとやわらかさを両立！ 今どきポロセーター

【GU】「パフニットポロシャツ」\2,490（税込）

起毛加工を施した糸で編み立てられたポロニットは、「やわらかくて着心地がよく、チクチクしにくい」（公式オンラインストアより）とのことで、ストレスフリーに過ごせそう。深みのあるダークグレーが黒よりもやさしく、落ち着いた印象を与えてくれそうです。しっかりとした襟と前立てがきれいめなムードを引き立て、一枚で端正に着るのはもちろん、レイヤードも楽しめる今っぽさ溢れる一枚です。

白インナーと柄バッグでワントーンに抜けをプラス

ダークグレーのポロセーターに同色のスカートを合わせた、統一感のあるワントーンスタイル。トーンをそろえることで、シンプルながら奥行きのある洗練された印象に。白インナーをちらりとのぞかせて軽さを出し、パイソン柄バッグでほんのりスパイスをプラス。落ち着いた色味の中にさりげない華やかさが宿り、週末ランチやショッピングシーンにもおすすめです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Sara.K