奥田民生の生誕60周年＆ソロ30周年を記念した腕時計 日本限定1000本で11・21発売
CASIOのプレミアムウォッチブランドのOCEANUSが、奥田民生の生誕60周年およびソロ活動30周年を記念した限定モデル『OCW-S7000TS-1AJR』を発表した。日本限定1000本で、21日より発売される。価格は24万2000円。
【写真】ファン垂涎！奥田民生モデル『OCW-S7000TS-1AJR』細部カット
同モデルは、奥田自身が全面監修した特別仕様で、OCEANUSの代名詞である“妥協なきモノ創り”と、奥田の音楽への強いこだわりが融合したデザインに仕上がっている。サファイアガラスのベゼルには「OKUDA TAMIO」の文字が刻まれ、60歳を祝う“60”の目盛りが赤で強調されたタキメーターを採用。さらに9時位置のインダイアルリングには、奥田の好むオレンジから赤へのグラデーションを施し、視覚的な個性を際立たせている。
文字盤、りゅうず、中留カバーには「OT」ロゴが施されており、裏蓋には60周年を記念した特別ロゴを刻印。外箱もこのモデル専用のパッケージ仕様となっており、コレクターズアイテムとしての価値も高い。
販売は1948年創業の老舗・矢野時計店。CASIO WATCH Partner Shopの認定店として、公式に取り扱いとアフターサービスを担う。
