一度決めたことはとことんやり抜く…。ライブを乗り切る体力をつけようとコロナ禍に始めた筋トレは、今やコンテストで入賞するほどに。サンミュージック所属のお笑い芸人・小林アナ。本名・小林聖子さん43歳。佐久市出身の元アナウンサーだ。芸人（佐久市出身）小林アナさん「やっぱり運動していると気持ちが前向きになるので。例えば滑ったとしても前より前向きな気持ちになった気がする」「自称お笑いタレント小林アナを名乗る40代の女が歩きスマホをしている人を一つの部屋に集め、最後の一人が残るまでぶつかり合わせたということです」アナウンサーネタから自虐ネタ、時には体を張り、セーラー服だって着る！本当に元女子アナ？そう驚かれたことも数知れず。しかし芸人には得も言われぬやりがいを感じている。芸人（佐久市出身）小林アナさん「やっぱり、人が笑ってくれるっていうすごいこと。それで笑ってくれた時にどんだけ嬉しい気持ちになるか」「乾杯！」その“体当たりキャラ”は芸人たちからもお墨付き。この日は人気お笑いコンビ、メイプル超合金の安藤なつさんなど、気心知れた仲間との飲み会。後輩芸人「自分に正直に生きている人って、いないなって思うんですよ、アナさん見てると」後輩芸人「うそがないもんね」メイプル超合金 安藤なつさん「長野が生んだ変人ですよね、やっぱり。お笑い芸人っていうよりかは、なんか生き様がもうお笑いに包まれてるというか、お笑いの方に向かってる人だなと。まあ、ずっとこう笑顔だし、笑ってるし、会うと元気になるんです」～佐久平駅～Q（服装の）赤、良いですね小林アナさん「ちょっとすいません。（スカート）短いんですけど年甲斐もなく」「佐久平の皆さん、おはようございます。元地方局アナウンサー、現在お笑い芸人の小林アナです」今はテレビよりもラジオの仕事がメイン。3年前から地元・佐久市のふるさと観光大使を務めている縁もあり、週に1回、ラジオのDJを担当している。小林アナさん「さあ、そしてきょうのテーマは、鍋トークでございます！」「念願かなって私ずっと佐久でラジオやりたいやりたいって言ってたところに、お話いただいたので、もうこれは本当にうれしいことでしたね」収録の見学に訪れるファンも…。佐久市の男性ファン「テレビで見て汚れ芸人？すごい人だなと思ったけど。気になってネットで調べたら佐久市出身だっていうから地元じゃんって思って、それからファンになった」地元に帰ってきたら必ず行きつけのソバ屋へ。小林アナさん「やっぱ天ぷらそばかな。じゃあ、おそばいただきます。久しぶり。うん、おいしい」女将さんもファンの一人だ。そばダイニング上仲屋 上田ゆみ恵さん「本当に頑張っていただきたいと思います。地元のね、ラジオ局なんかも出ますので」1981年、佐久市生まれ。佐久長聖高校から、上智大学に進学。人前に立つ仕事がしたいとアナウンサーを目指した。103社の採用試験を受け、ついに、新潟県のテレビ局で念願のアナウンサーに。ところが、そこで眠っていた“芸人魂”に火が付いた。小林アナさん「アナウンサーやってる時にロケで、あるタレントさんと一緒になったんですけど、その方のリアクション芸が素晴らしかったんですよ。そういうリアクション一つで人を笑わせられるとか、そういうことに私もちょっと憧れて…」25歳でアナウンサーを辞め、2008年、オーディションを受けて現在の事務所へ。安定した会社員から、正反対の芸人の道へ。当然、葛藤もあった。小林アナさん「みんなはちゃんと就職して、安定して仕事して、お金もらってっていう中、私まだこんななんか、もう1回気持ちを奮い立たせて頑張んなきゃみたいなのが辛かったですね」不安をよそに、芸人わずか1年目で単発ながらテレビの仕事も舞い込む。2011年にはピン芸人日本一を決めるR-1グランプリで準決勝に進出、順風満帆だった。しかし、そんな矢先、思いもしなかった病魔に襲われる。小林アナさん「乳がんがステージゼロで。いろんな病院を回って、結果全摘をしようということになったんですけど、その自分の乳頭とその皮膚は残して、中身を全部シリコンに入れ替えるっていう手術をしました。そこ美容外科の先生でもあったので、豊胸もできますよということで、ちょっと前の胸より大きくしてもらっちゃったっていうのは、いい、お胸ができましたっていうのあります。そこはでもすごいプラスになったんです」つらい時期を支えたのが母・早苗さんだ。母・早苗さん「お揃いパーカーになっちゃいました」同じ乳がん経験者として、娘を励まし続けた。母・早苗さん「私今尊敬してますよ、彼女のことを。小さい頃から努力家ですね。自分の思ったことは絶対やり遂げる人だから、今一番のファン私です」自分が決めた道。だからとことんやりぬく。最後にこんな質問をしてみた。「芸人とは？」。小林アナさん「 生き様です。芸人イコール私の人生っていう、うん、なんか、ま、いろんなスタイルがあると思うんですけど、私は全部、このありのままのダメな部分もいい部分も見せるというのが、芸人・小林アナだと思ってます」小林アナさんは、12月28日に地元佐久市で単独ライブを行います。お笑いで佐久の人たちを元気にしたいと話しています。