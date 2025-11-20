松村沙友里さんと、EXITのりんたろー。さんが、「matsukiyo Beauty School」トークイベントに登場。美容にまつわるトークを繰り広げました。



【写真を見る】【 松村沙友理 】「大谷翔平さんを見習って」二刀流を自称も「一刀流ですよ」りんたろー。から痛烈ツッコミ





冒頭挨拶で松村さんは、“りんたろー。さん、お会いするたびにどんどんおキレイになって...”と、りんたろー。を持ち上げたかと思えば、“でも、宇宙一の可愛いはさゆりんごのことです。きゅるーん！”と、自分を全開でアピール。それを受けたりんたろー。さんは、“本当にキレイ。「きゅるーん」がウケないくらいキレイです”と、骨抜きにされていました。





「matsukiyo Beauty School」内での気になる講義について、松村さんは3時のヒロイン・ゆめっちさんの講義「気合いゼロでもかわいさマシマシ♡ 毎日のビューティーアップデート」をセレクト。“わたし普段マツキヨビューティープリンセスなんですけど、ちょっとあんまり気合い入れたことがない。生まれた時からの可愛さなんです。そこにプラスして、マツキヨビューティーさんの力もあって...”と、「気合ゼロ」の部分に共感しているようでした。









また、松村さんは、“もう本当に毎日美のことばっかり考えていて、鏡を見て「あぁ今日もかわいくなりたいな」って、鏡の魔法にお願いしてるんです”と、どこまでもプリンセスモードでトークを進行。その様子に笑いが止まらないりんたろー。さんは、平然としている報道陣を見やりながら“なんでみんな普通でいられるんですか？。俺、おもろすぎて...”と、困惑していました。









そんなりんたろー。さんからの“何歳になったんでしたっけ？”というパスも、“13歳のりんご姫です、きゅるーん！”と華麗にキメた松村さん。肌のためには睡眠が大事という話になると、“毎日、大谷翔平さんを見習って10時間寝てます。大谷メソッドを取り入れて、二刀流。プリンセスと...もう1個ない...”と話し、りんたろー。さんに“じゃあ一刀流ですよ”と冷静にツッコまれていました。

【担当：芸能情報ステーション】