あいのり・桃、韓国の高級ホテルで満喫した朝食「おいしすぎる全てが」

人気恋愛バラエティ番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃が18日に自身のアメブロを更新。韓国の高級ホテルで堪能した豪華な朝食ビュッフェの様子を公開した。

この日、桃は「最高の朝でした…！！」と切り出し「なにもかもが完璧なJosun Palace Hotel。サウナも完璧でした」と宿泊したホテルを絶賛。「お水のペットボトルはもちろんタオルやガウンもふっかふかで、清潔感しかない…！！！」と感動した様子でつづった。

続けて「1番楽しみにしていたのは、朝食ビュッフェ」と明かし「ここ、本当やばい、おいしすぎる全てが…」とコメント。「サラダだけでもめちゃくちゃ種類ある。鮑とか入ってるのよ」とその豪華さを伝え「1皿目 大好きな前菜を中心に。2皿目 中華も攻めてみた。3皿目 激うまフレンチトースト」と、ビュッフェで堪能した料理の数々を写真とともに紹介した。

また、フレンチトーストについては「めちゃくちゃ美味しい…！！！最高」と述べ「みんなで朝からとっっても幸せな時間を過ごしました…！」と満足そうにコメント。「この朝食ビュッフェのためにこのホテル泊まるべき！と言っても過言ではない！」と強く推薦した。

最後に「あーーー、またいつかこの素敵なホテルに泊まれますように…みんなに感謝！！！」と願いをつづり、ブログを締めくくった。