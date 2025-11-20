4,800円分のクーポンとリラックマのオリジナルグッズ4種がセットで4,900円【ロッテリア･ゼッテリア福袋】

ハンバーガーショップ「ロッテリア」「ゼッテリア」は12月19日、「リラックマ」とコラボレーションした『いつでもいっしょ♪リラックマのぬいぐるみ福袋2026』(税込4,900円)を販売開始する。

リラックマぬいぐるみシリーズ「いつでもいっしょ♪リラックマ」のイラストを使用したオリジナルグッズと、「ロッテリア」「ゼッテリア」で利用できる「お食事クーポン」(4,800円分)が入ったお得なセット。

一部店舗を除く、「ロッテリア」139店舗、「ゼッテリア」136店舗で販売予定。数量限定のため、なくなり次第販売を終了する。購入は1人3個まで。

【『いつでもいっしょ♪リラックマのぬいぐるみ福袋2026』セット内容】

〈1〉コラボ限定オリジナルぬいぐるみ

〈2〉マジッククリアファイル

〈3〉壁掛けカレンダー

〈4〉BOXティッシュ

〈5〉お食事クーポン4,800円分

※有効期限は2026年6月30日(火)まで。

ロッテリア『いつでもいっしょ♪リラックマのぬいぐるみ福袋2026』

◆コラボ限定オリジナルぬいぐるみ

サイズ:約H6×W5.2×D3.5cm

キラキラな瞳でおいしそうに「絶品チーズバーガー」を頬張るリラックマの描き下ろしイラストをモチーフにした。手乗りサイズのコラボ限定オリジナルぬいぐるみで、持ち運びに便利なストラップ付き。ストラップには「ぜっぴんですね」というセリフ風の可愛らしい吹き出し形のチャームも付いている。

ロッテリア「コラボ限定オリジナルぬいぐるみ」

◆マジッククリアファイル

サイズ:約H31×W22cm

ぬいぐるみの写真を撮影するカメラマン風リラックマのイラストが描かれた、日常使いにぴったりなクリアファイル。中に紙などを入れると色や柄が透け、ファイルの模様が変化する仕様になっている。

ロッテリア「マジッククリアファイル」

◆壁掛けカレンダー

サイズ:約H29.7×W21cm

各月の季節感に合ったリラックマのイラストを楽しめる、2026年版のカレンダー。カレンダーの裏表紙は、「コラボ限定オリジナルぬいぐるみ」を置いて写真撮影を楽しめるデザインとした。

ロッテリア「壁掛けカレンダー」

◆BOXティッシュ

サイズ:約H11×W11×D11cm

キューブ型のBOXティッシュ。側面にはリラックマのぬいぐるみやハンバーガーなど、4種のデザインをあしらった。各側面は、「コラボ限定オリジナルぬいぐるみ」を撮影する際の背景シートとしても活用できる。

ロッテリア「BOXティッシュ」

◆お食事クーポン4,800円分

全国の「ロッテリア」「ゼッテリア」で利用できる200円引きクーポンの24枚セット。税込200円以上の1会計につき、何枚でも使える。

ロッテリア「お食事クーポン4,800円分」

※有効期限は、2026年6月30日(火)まで。

※「いつでもいっしょ♪リラックマのぬいぐるみ福袋2026」、物販･金券･ギフト券などの購入には利用できない。

©2025San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

