千鳥ノブ、真空ジェシカ川北の「もちろん！」に声荒げる 大悟「記事にしてください（笑）」
お笑いコンビ・千鳥がMC、乃木坂46の林瑠奈がサポーターを務める、Prime Videoオリジナルバラエティー『最強新コンビ決定戦 THEゴールデンコンビ2025』配信記念イベントが20日、都内で行われた。イベント中、千鳥・ノブが声を荒げる一幕があった。
【動画】真空ジェシカ川北の「もちろん！」に声荒げる千鳥ノブ
同番組は、お笑いの最前線で活躍する実力派芸人たちが、一度限りの“オリジナルコンビ”を結成し、「即興コント」の頂点を決める究極のお笑いサバイバル・バトル。総額1億円規模の巨大セットからせり上がる、コントセットとともに繰り出される容赦ない最高難易度のお題に、8組のオリジナルコンビが優勝賞金1000万円をかけて競い合う。
高比良くるま（令和ロマン）（※高＝はしごだか）＆野田クリスタル（マヂカルラブリー）による、初代ゴールデンコンビ誕生から約1年。意地とプライドを懸けて第2回大会に挑むのは、長谷川忍（シソンヌ）＆松尾駿（チョコレートプラネット）、田中卓志（アンガールズ）＆川北茂澄（真空ジェシカ）、ゆりやんレトリィバァ＆とにかく明るい安村、新山(さや香)＆小籔千豊、盛山晋太郎（見取り図）＆せいや（霜降り明星）、阪本（マユリカ）＆芝大輔（モグライダー）、大久保佳代子（オアシズ）＆吉住、狩野英孝＆福井俊太郎（GAG）ら、8組16人の新たな実力派芸人たちとなっている。
この日のイベントには、千鳥（大悟、ノブ）、田中＆川北、大久保＆吉住、長谷川、安村、林が登壇。NHKのバラエティー番組『千鳥ノブと渋谷お笑い演芸館』でも、出演者のひととりとして指名するなど、ノブから厚い信頼を得ている川北だが、この日のイベントでも、出演者ひとりずつに用意されていた500ミリリットルの水を一気に飲み干し「おかわりください」と2回もお願いしたり、SNSを放送コードにひっかかるワードに置き換えたりと、暴走していった。
そんな中、ノブが川北の「もちろん！」に引っかかるという場面も。ノブが「もちろん！ってなんや。わかっている奴が言うせりふやし、目上の人に失礼やろうが」と笑いを交えてツッコミを入れると、相方の大悟が「（トミーズ）雅さんが、本気でそれ言うてたことある（笑）。みなさん、ネットニュースの記事にしてください」と乗っかって笑いを誘っていた。
【動画】真空ジェシカ川北の「もちろん！」に声荒げる千鳥ノブ
同番組は、お笑いの最前線で活躍する実力派芸人たちが、一度限りの“オリジナルコンビ”を結成し、「即興コント」の頂点を決める究極のお笑いサバイバル・バトル。総額1億円規模の巨大セットからせり上がる、コントセットとともに繰り出される容赦ない最高難易度のお題に、8組のオリジナルコンビが優勝賞金1000万円をかけて競い合う。
この日のイベントには、千鳥（大悟、ノブ）、田中＆川北、大久保＆吉住、長谷川、安村、林が登壇。NHKのバラエティー番組『千鳥ノブと渋谷お笑い演芸館』でも、出演者のひととりとして指名するなど、ノブから厚い信頼を得ている川北だが、この日のイベントでも、出演者ひとりずつに用意されていた500ミリリットルの水を一気に飲み干し「おかわりください」と2回もお願いしたり、SNSを放送コードにひっかかるワードに置き換えたりと、暴走していった。
そんな中、ノブが川北の「もちろん！」に引っかかるという場面も。ノブが「もちろん！ってなんや。わかっている奴が言うせりふやし、目上の人に失礼やろうが」と笑いを交えてツッコミを入れると、相方の大悟が「（トミーズ）雅さんが、本気でそれ言うてたことある（笑）。みなさん、ネットニュースの記事にしてください」と乗っかって笑いを誘っていた。