King ¡õ Prince¹â¶¶³¤¿Í¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤áYouTubeÀ¸ÇÛ¿®¤ò·çÀÊ
¡¡King ¡õ Prince¤Î¹â¶¶³¤¿Í¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¤¬¡¢20Æü¸á¸å8»þº¢¤«¤éÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤ÎYouTubeÀ¸ÇÛ¿®¤ò¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á·çÀÊ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£Æ±Æü¡¢¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°X¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û´¶¶Ë¤Þ¤ëË§º¬µþ»Ò¤Ë¥Ï¥ó¥«¥Áº¹¤·½Ð¤¹¤âÃÇ¤é¤ì¤ë¹â¶¶³¤¿Í
¡¡¤³¤ÎÆüKing ¡õ Prince¤Ï¡¢¡ÖKing ¡õ Prince¤È¡ØTheater¡ÙMV´Õ¾Þ²ñ¡×¤È¤·¤Æ7ËçÌÜ¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSTARRING¡Ù¡Ê12·î24ÆüÈ¯Çä¡Ë¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¥ê¡¼¥É¶Ê¡ÖTheater¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª´Õ¾Þ²ñ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸ø¼°X¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤Á¤é¤Ä¤¤¤ËËÜÆü³«ºÅ¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¤È¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¡£Æ±»þ¤Ë¡Ö¢¨¹â¶¶³¤¿Í¤ÏÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á¡¢Âç»ö¤ò¤È¤Ã¤ÆYouTube¥é¥¤¥Ö¤Ï¤ªµÙ¤ß¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡¢¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¹â¶¶¤ÎÉÔºß¤òÃÎ¤é¤»¡¢¼Õºá¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
