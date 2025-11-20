回転ずしチェーンのくら寿司（ずし）は日本テレビ系で放送中のＴＶアニメ「僕のヒーローアカデミア」（土曜・午後５時３０分）とのコラボキャンペーンを２８日から全国の店舗で実施する。

今回のキャンペーンでは店舗の各テーブルに備え付けられた皿回収ポケットに、食べ終えた皿を５枚入れるとゲームに挑戦できる「ビッくらポン！」が楽しめる仕掛け。当たりが出ると、“緑谷出久（みどりや・いずく）”、“爆豪勝己（ばくごう・かつき）”、“轟焦凍（とどろき・しょうと）”などのキャラクターをあしらったラバーアクセサリーや、メンバーが描かれた「缶バッジ」、ＴＶアニメの名シーンが盛り込まれた「マグネットシート２枚セット」など、くら寿司でしか手に入らない特別な景品が手に入る。

また２５００円（税込）の会計ごとにオリジナルグッズをプレゼントするキャンペーンも実施。第１弾（１１月２８日〜）、第２弾（１２月１２日〜）、第３弾（１２月２６日〜）の計３回、キャラクターのイラストをあしらったクリアファイルやマルチシート、限定の描き下ろしビジュアルを使用したアクリルスタンドが渡される。