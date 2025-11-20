天王寺動物園は、１２月６日、７日に、ガーデナーズてんしばイーナ店とともに、ワークショップ「学んで作れる！アニマルクリスマスリース」を開催すると発表した。

ワークショップでは、スノードームの材料として使用する動物たちについて動物園スタッフの話や、動物について学んだ後にスノードームを作成。動物について知ることもでき、世界に１つだけのスノードームが作れる機会となる。

◆開催概要

▼日時＝１２月６日（土曜日）、７日（日曜日）両日とも〈１〉１１時〜１２時〈２〉１３時３０分〜１４時３０分〈３〉１５時〜１６時

▼開催場所＝天王寺動物園内 ＴＥＮＮＯＪＩ ＺＯＯ ＭＵＳＥＵＭ 実験・作業室

▼定員＝各回最大２０人（同伴者１人まで）

▼参加費（材料費）＝２０００円（税込）※当日開催場所にて徴収。支払いは現金のみ。

▼注意事項＝本ワークショップはＧｏｏｇｌｅフォームによる事前申込制。

（申込フォームＵＲＬ）

ｈｔｔｐｓ：／／ｄｏｃｓ．ｇｏｏｇｌｅ．ｃｏｍ／ｆｏｒｍｓ／ｄ／ｅ／１ＦＡＩｐＱＬＳｄｖＺｓ０Ｏ‐７Ｈ７０ＱＦＧｍＴ６ＣＣＹｆＭＪＷｉｔＰＡｍｉＢｇｘ９ｄ４ＤＳｆ２ＰｈＢｚｗＬＨｗ／ｖｉｅｗｆｏｒｍ