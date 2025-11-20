&TEAM¡¦¥Ë¥³¥é¥¹¡õ¥Ï¥ë¥¢¡¢»¥ËÚ¤Ç¡È¥é¡¼¥á¥ó¥Ç¡¼¥È¡É¡©ÃçÎÉ¤·SHOT¤Ë¥Õ¥¡¥óÌåÀä¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¡×¡ÚPHOTO¡Û
&TEAM¤Î¥Ë¥³¥é¥¹¤È¥Ï¥ë¥¢¤¬ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò´î¤Ð¤»¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²Ä°¦¤µ¸Â³¦ÆÍÇË¡Ä¥Ï¥ë¥¢¤Î¤¢¤¶¤È¤¤¼«»£¤ê
¥Ë¥³¥é¥¹¤È¥Ï¥ë¥¢¤ÏºÇ¶á¡¢&TEAM¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö»¥ËÚ¤Î»×¤¤½Ð¤Ò¤È¤Ä¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚ¤Î¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤òË¬¤ì¤¿2¿Í¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥é¡¼¥á¥ó¤ò¼ê¤Ë»ý¤Á¥«¥á¥é¤ò¸«¤Ä¤á¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¤«¤é¤Ï¡¢³Ú¤·¤²¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤¬Éº¤¤¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤òÌþ¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ï¥ë¥é¥¹ºÇ¹â¡ª¡×¡Ö»¥ËÚ¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡Ä¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª2¿Í¤¬½êÂ°¤¹¤ë¡õTEAM¤Ï¡¢10·î28Æü¤Ë´Ú¹ñ1st¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØBack to Life¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢´Ú¹ñ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£Ç¯Ëö12·î31Æü¤Ë¤Ï¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ë½é½Ð¾ì¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡þ&TEAM¤È¤Ï¡©
2022Ç¯12·î7Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿HYBE»±²¼¤ÎÆüËÜË¡¿Í¡¦YX LABELS½êÂ°¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡Ø&AUDITION - The Howling -¡Ù¤«¤éÃÂÀ¸¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢´Ú¹ñ½Ð¿È¤ÎEJ¡¢ÆüËÜ½Ð¿È¤ÎFUMA¡¢K¡¢YUMA¡¢JO¡¢HARUA¡¢TAKI¡¢ÂæÏÑ½Ð¿È¤ÎNICHOLAS¡¢¤½¤·¤Æ¥É¥¤¥Ä¿Í¤ÎÉã¤ò»ý¤ÄMAKI¤Î9¿Í¡£Â¿¹ñÀÒ¤Ê¹½À®¤Ç¡¢¡ÈJapan to Global¡É¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£2025Ç¯10·î28Æü¤Ë´Ú¹ñ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£