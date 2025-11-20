「夫、理想すぎる…」妊婦の妻と幼い娘を守るパパの姿に2.3万いいね「泣いた」「尊いの極み」【ママリ】

パパが尊すぎ！妊婦の妻と幼い娘を守る姿に2.3万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。

りさ☺︎🎀3y1m+🥚34w(@hii604)さんの投稿です。夏の日差しが照りつけるある日の事。投稿者・りささんは、ご主人と娘さんと一緒にお出かけをしました。その一場面がXで注目を浴びていましたので、ご紹介します。

Ⓒhii604

妊婦の嫁に荷物を持たせまいと持てるだけの荷物を全て持ち、幼い娘を日焼けさせまいと日傘を娘に全集中でさす夫、世界一かっこよかった👏おつかれさん！！ありがとう🫶

投稿の写真には、暑い中荷物を抱えながらも娘のためだけに日傘を差し、妊婦の妻を気遣う心優しきご主人の姿が。りささんは「世界一かっこよかった おつかれさん！ ありがとう」とご主人への尊敬＆愛情あふれる言葉をかけています。



この投稿には「男気が素晴らしい」「これは…夫と父親の鏡！！！」といったリプライがついていました。まさに「家族のヒーロー」であるたくましいパパの姿に、思わず胸熱な投稿でした。

「うちのクラスに最強がいる」子どもの最強の基準がかわいくて7万いいね

さゆり🐳書籍発売中🍀(@NANASHIORI)さんの投稿です。子どもは独特の観点で、相手を評価することがありますよね。小学校時代に『リレーの選手だった男の子がモテた』なんて記憶がある人はいませんか？子どもの評価は独特ですが、かわいらしさがありますよね。



投稿者・さゆり🐳書籍発売中🍀さんの息子が、クラスにいる最強の子について話をしてくれました。一体何が最強なのでしょうか。

PIXTA

「うちのクラスに最強の子がいる…」って息子が真剣に言うから「どんな子？」って聞いたら「お寿司にわさび付けて食べたことあるらしい」って言ってて可愛い。

何ともかわいらしい「最強」に、笑ってしまいますよね。子どもから見たら、ちょっと大人っぽい行動や味覚などは、憧れの対象なのでしょう。ワサビは大人の嗜みですものね。それは憧れるし、「最強」と言われるのも納得です。



この投稿に「マジ最強」「キュンキュン」などのリプライが寄せられました。わさびの有無で「最強」が決まる子どもの世界は、とても平和です。大人になっても、そういうところで、相手を認め合っていけたらいいですよね。とてもほっこりする投稿でした。

背後から聞こえる「ズズッ…ハァ…ズズッ…ペタ…」音の正体に5万いいね

なちゃ☺︎♥⃛5m🎀🍼(@na_____chan94)さんの投稿です。赤ちゃんの成長は、親も目を見張るものがありますよね。ついこの間までできなかったことを、いとも簡単にやる姿を目撃することもあるでしょう。



投稿者・なちゃ☺︎♥⃛5m🎀🍼さんは、わが子の成長に驚きを感じた体験を投稿しました。

©na_____chan94

キッチンにいたら背後から聞こえて来るんですよ…ズズッ…ハァ…ズズッ…ペタ…ズズッ…ハァ…

こないでぇええええ😭

ついに、わが子のずり這いが始まりました。ますます目が離せなくなりますね。きっと動けるようになったことで、大好きなママのあとをついて行くことに、ハマっているのかもしれません。



この投稿に「もうずり這いできるんですね」「べビちゃんすごい！」などのリプライが寄せられました。ママのもとに向かって一心で進む姿は、とても愛おしいですよね。家事が進まず大変な一面も想像できますが、こうしてかわいい姿を記録しておくことで、笑って振り返るきっかけになることでしょう。



子どもの成長の早さ、行動の愛おしさを感じるかわいい投稿でした。

記事作成: nao16

（配信元: ママリ）