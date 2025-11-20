【PLAMAX PX18 1/72 VF-1J アーマードバルキリー】 2026年5月 発売予定 価格：7,480円

マックスファクトリーは、プラモデル「PLAMAX PX18 1/72 VF-1J アーマードバルキリー」を2026年5月に発売する。価格は7,480円。

本商品はTVアニメ「超時空要塞マクロス」に登場する「アーマードバルキリー」の1/72スケールプラモデル化したもの。

バトロイドバルキリーにウエポンコンテナや増槽など装着した状態を、変形やアーマード装備脱着機構をあえて廃することで設定画やアニメ登場時に見られる力強くまとまり感がある姿で立体化。各パーツは6色で成型され、組み立てて水転写デカールを貼るだけでも実感のある仕上がりとなる。

各ウエポンコンテナのハッチは開閉選択式によりマイクロミサイル全弾発射状態も組み立てられる。同スケールの「リン・ミンメイ ミスマクロスコンテストVer.」フィギュアが付属する。

(C)1982 BIGWEST

※画像は塗装見本です、実際の商品とは異なる場合がございます。

※組み立てにはプラスチックモデル用の工具や接着剤をご用意ください。