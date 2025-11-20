ヤクルト・武岡龍世内野手（34）が20日、東京都港区の球団事務所で契約更改交渉に臨み、100万円ダウンの年俸1500万円で更改した。（金額は推定）

プロ6年目の今季は47試合出場で打率・183、1本塁打、5打点。出場試合数が23年84試合、24年76試合から大幅に減って「1、2軍通して凄く課題が出た」と振り返った。今季のテーマとした「直球をどれだけ確率よく打ち返せるか」については手応えがあったが、一方で変化球への対応に苦しんだ。手先が器用なことから手先だけの打撃になる傾向があり、来季のテーマに変化球への対応を挙げ、このオフは「体で打つこと」に取り組む考えだ。

昨年12月に扁桃腺の摘出手術を受け、慢性的な扁桃腺炎は完全に解消。「（今年）1年、ケガと病気がなく元気に野球ができたことはよかった」。色紙に来季の目標を「レギュラー」と書き込み「こうなりたいという目標は明確にある。想像している僕にならなきゃいけない心をしっかり（持って）集中してやれば、自ずと結果はついてくる」。プロ7年目は思い描くプレーヤー像へ突き進む。