大分市佐賀関で１８日に発生した大規模火災で、被害が大きい田中地区は高齢化率が高い地域だ。

高齢の避難者も多く、心身への負担を減らそうと、市や民間の支援団体が避難所の生活環境改善や医薬品確保などに取り組んでいる。

２０日朝、避難所として開放されている佐賀関公民館を大分県医師会の医師が訪れた。避難している女性が「胸が苦しい。吐き気がする」と訴えると、医師は脈を測ったり、問診をしたりした後、「薬を処方します」と語りかけた。

市によると、市消防局が火元とみているエリアが含まれる田中１〜３地区は、６５歳以上の高齢者が人口の７２％を占める。被災者の中には、生活必需品などを持ち出せず、避難を余儀なくされた人も少なくない。

自宅に準備していた災害時のバッグだけを持って避難した男性（８４）は「数日分は血圧の薬があるが、一度家に帰って持ち出したい」と話す。１５年ほど前に心筋梗塞（こうそく）を患ったという女性（８３）は、普段飲んでいる薬は自宅に残したままだ。今のところ体調に問題はないが、「薬だけでも取りに帰りたい」と語る。

市保健所によると、地域にある佐賀関病院の医師が火災が起きた１８日の夜から避難者への聞き取りを行っており、保健師や薬剤師らも協力しているという。

市は、避難所で１９日夜から段ボールベッドの設置を始めた。市の担当者は「一日も早い生活の安定を目指して支援していきたい」と話す。

民間団体による支援も行われている。２０日午前、災害時の医療支援を行うＮＰＯ法人「ピースウィンズ・ジャパン」の看護師らが避難所に到着。被災者から不足している物資などについて聞き取りを行った。同法人の小林涼さん（３１）によると、入浴できていない被災者が多く、衣類や、かゆみ止めなどの塗り薬を求める声が多かったという。

小林さんは「高齢者が多い印象だ。持病がある人も多いと思うので、きめ細かいサポートが求められる。インフルエンザの流行時期に入っており、感染症対策も重要だ」と語った。

災害関連死防止へ、避難所の環境改善を

大分市佐賀関の大規模火災では、多くの高齢者が避難所に身を寄せている。避難生活の長期化が懸念される中、専門家は、災害関連死を防ぐために避難所の環境改善が急務だと指摘する。

防災科学技術研究所の大塚理加特別研究員によると、高齢者は避難時に持病の薬を持ち出せないケースもあり、体調管理が課題となる。床から立ち上がるのを負担に感じる人もおり、エコノミークラス症候群などの疾患を防ぐため、運動不足に陥らないような取り組みが求められる。段ボールベッドの導入も有効となる。

また、インフルエンザや新型コロナなどの感染症予防には、手洗いのほか、歯磨きや入れ歯の洗浄などの口腔（こうくう）ケアも重要で、「被災者のニーズ把握を急ぎ、生活再建の見通しを早めに立てられるような支援が必要だ」と話している。