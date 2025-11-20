２０日前場の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比３７．２２ポイント（０．１４％）高の２５８６７．８７ポイントと５日ぶりに反発する一方、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）は７．９６ポイント（０．０９％）安の９１４３．０８ポイントと５日続落した。売買代金は１４３５億８０６０万香港ドルに拡大している（１９日前場は１１２５億７２１０万香港ドル）。

中国の政策に対する期待感が相場を支える流れ。香港メディアが２０日報じたところによると、広東省仏山市の住宅都市農村建設管理局など８部門はこのほど、不動産市場に関する１２項目の新措置を発表した。一連の措置を通じ、住宅市況の改善を図る狙い。また、外電は同日、中国の住宅関連当局は、不動産ローン補助金支給など新たな不動産市場支援の政策パッケージを検討中だと伝えている。そのほか、半導体世界大手エヌビディアの好決算と強気な売上高見通しを受け、人工知能（ＡＩ）産業の過剰投資に対する懸念や、関連銘柄の割高感が薄らいだこともプラス材料だ。

一方、朝方公表された実質的な政策金利となる１１月の最優遇貸出金利「ローンプライムレート（ＬＰＲ）」は予想通り６カ月連続で据え置かれたが、市場では金融緩和の期待が根強い。預金準備率や政策金利は、いずれ引き下げられるとの見方が広がっている。ただ、上値は限定的。米追加利下げの期待が後退している。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が１９日公開した米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）議事要旨（１０月開催分）によると、大半のメンバーが次回会合（１２月）での金利据え置きが適切と判断していたことが判明した。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、電動工具メーカー大手の創科実業（６６９／ＨＫ）が４．９％高、中国政府系デベロッパーの華潤置地（１１０９／ＨＫ）が４．２％高、中国スポーツ用品大手の李寧（２３３１／ＨＫ）が３．７％高と上げが目立った。

セクター別では、中国の不動産が高い。華潤置地のほか、融創中国ＨＤ（１９１８／ＨＫ）が１０．５％、万科企業（２２０２／ＨＫ）が５．７％、世茂集団ＨＤ（８１３／ＨＫ）が５．６％、碧桂園ＨＤ（２００７／ＨＫ）が５．２％ずつ上昇した。

クラウドや半導体の銘柄群も物色される。万国数拠ＨＤ（９６９８／ＨＫ）が５．７％高、金山雲（３８９６／ＨＫ）が４．２％高、微盟集団（２０１３／ＨＫ）が１．５％高、英諾賽科（蘇州）科技（２５７７／ＨＫ）が３．２％高、蘇州貝克微電子（２１４９／ＨＫ）が３．０％高で前場取引を終えた。

半面、新興ＥＶ（電気自動車）関連は安い。小鵬汽車（９８６８／ＨＫ）が４．６％、浙江零ホウ科技（９８６３／ＨＫ）が３．９％、小米集団（１８１０／ＨＫ）が３．６％、蔚来集団（９８６６／ＨＫ）が２．８％ずつ下落した。

本土マーケットは続伸。主要指標の上海総合指数は、前日比０．３８％高の３９６１．７１ポイントで前場の取引を終了した。金融が高い。不動産、公益、運輸、エネルギーなども買われた。半面、半導体は安い。軍需産業、素材も売られた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）