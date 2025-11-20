¥¸¥ç¥Ë¡¼¡¦¥Ç¥Ã¥×¤ÎàºÊÌòá39ºÐ½÷Í¥àÂè1»Ò½Ð»ºá¥·¥ç¥Ã¥È¡¢´Á»ú°ìÊ¸»ú¤ÎÌ¾Á°¸øÉ½¤âÏÃÂê¡Ö¤¹¤Æ¤¤Ê¤ªÌ¾Á°¡×¡ÖÆüËÜ¿Í¤Ë¤·¤Æ¤ÏÄÁ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ö¤½¤Î¾Ð´é¤ÈÂ¸ºß¤¬¿´¤òÌþ¤·¡Ä¡×
¡¡½÷Í¥¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ÎÈþÇÈ(39)¤¬Âè1»Ò½Ð»º¤òÊó¹ð¡¢Êì»Ò¤È¤â¤Ë¸µµ¤¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¿·¤·¤¤Ì¿¤¬½É¤ê¡¢ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢¶»¤ËÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òÊú¤¤¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡½Ð»º¤Î½Ö´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Öµ¨Àá¤Î°Ü¤í¤¤¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢°ì½Ö°ì½Ö¤òÂçÀÚ¤Ë»ü¤·¤à´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡£µ¨ à¥È¥á ¤ÎÃÂÀ¸¤Ç¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤Þ¤â¤Ê¤¤Æü¡¹¡¢¤½¤Î¾Ð´é¤ÈÂ¸ºß¤¬¿´¤òÌþ¤·¡¢Í¥¤·¤¤´¶¾ð¤ÎÃæ¤ÇÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤ï¡¼ÈþÇÈ¤¬¥Þ¥Þ¤Ë¡×¡ÖÊì»Ò¤È¤â¤Ë¸µµ¤¤Ç°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÈþ¤·¤¤Ì¿¤ÎÃÂÀ¸¤Ç¤¹¤Í¤Ã!!¡×¡Ö¤¹¤Æ¤¤Ê¤ªÌ¾Á°¡×¡ÖÌ¿¤Ã¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡ÖÌ¾Á°¤Î¸øÉ½¤ÏÆüËÜ¿Í¤Ë¤·¤Æ¤ÏÄÁ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤È½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬¤¤¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¡¡Éã¤¬¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¡¢Êì¤¬ÆüËÜ¿Í¤ÎÈþÇÈ¤Ï2000Ç¯¤Ë¡Ö¥Ð¥È¥ë¡¦¥í¥ï¥¤¥¢¥ë¡×¤Ç±Ç²è¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Â¿¤¯¤Î±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¡¢ÉñÂæ¡¢CM¤Ç¤â³èÌö¤·¡¢20Ç¯¤Ë±Ç²è¡ÖMINAMATA-¥ß¥Ê¥Þ¥¿-¡×¤Ç¼ç±é¤Î¥¸¥ç¥Ë¡¼¡¦¥Ç¥Ã¥×¤ÎºÊ¡¦¥¢¥¤¥ê¡¼¥ó¤ò¹¥±é¤·¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±Ç¯¤Ë·ëº§¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£