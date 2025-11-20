à±Ê±ó¤ÎÆ¸´éá¸µ¡Ö¸÷GENJI¡×53ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»³ËÜ½ß°ì¤Î¶á±Æ¤Ë¡Ö¼ã¤¤¤Ê¡Á¡×¡Ö¸µµ¤¥Ñ¥ï¡¼¤â¤é¤¨¤ë¤è¤Ã¡×
¡¡¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¸÷GENJI¡×¤Î»³ËÜ½ß°ì(53)¤¬¼ã¡¹¤·¤¤¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö³§ÍÍ¡¢¤¤¤Ä¤â»³ËÜ½ß°ì¤ò±þ±ç¤·¤ÆÄº¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£»³ËÜ½ß°ì¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¥é¥¤¥Ö¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤Ç¤¹¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢12·î12Æü¤Ë¥¤¥ª¥óÈ¬»ö¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼(Ì¾¸Å²°»Ô)¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¸òÎ®²ñ¤ò¹ðÃÎ¡£
¡¡¶»¤ËÂç¤¤ÊÀ±¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥È¥Ã¥×¥¹¤Çà±Ê±ó¤ÎÆ¸´éá¤Î¾Ð´é¤È¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â¾Ð´é¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¡¸µµ¤¥Ñ¥ï¡¼¤â¤é¤¨¤ë¤è¤Ã¡×¡Ö¼ã¤¤¤Ê¡Á¡¡Î®ÀÐ¤Ã¤¹¡×¡Ö¤¤¤¤¾Ð´é¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡»³ËÜ¤Ï1987Ç¯¤Ë¡Ö¸÷GENJI¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£95Ç¯¤Ë¸÷GENJI¤¬²ò»¶¤·¤¿¸å¤â¥½¥í¤Ç¤Î³èÆ°¤ò·ÑÂ³¡£±Ä¶È¥Þ¥ó¤ä¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ø¤ÎÅ¾¿È¤Ê¤ÉÊÑÁ«¤ò·Ð¤Æ¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£