大相撲・高安関の妻で演歌歌手の杜このみさんが、自身のインスタグラムを更新。私服コーディネートを披露しました。



【写真を見る】【杜このみ】 「長く大切に着たい宝物」20年前から愛するブランドのジャケットとデニムのミニスカート姿を公開





投稿では「今日の私服」と題し、スタッフから「このみちゃんの私服いつもインスタで見るの楽しみにしてるー」という言葉をもらったことをきっかけに、コーディネートを公開したと綴っています。

杜さんはオーバーサイズの深いネイビー色のMA-1タイプのジャケットに、デニムのミニスカートを合わせたスタイリングを披露。足元には黒のプラットフォームブーツと、赤・黒・白のソックスを組み合わせています。







杜さんは「どハマりして、気が付けば全身#hystricglamour （ヒステリックグラマー）」とコメント。さらに「20年前にも大好きだったブランドをまたこうして着られるなんて…」と綴り、長年のブランド愛を表現しました。

特に着用しているジャケットについては「とっっても暖かくて真冬の北海道でも着れそうなところも最高です」と実用性を評価。「長く大切に着たい宝物です」と愛着を示しています。







この投稿に、「めちゃコーデ良くにあって素敵 サングラスも似合ってる」「私も私服見れるのを楽しみにしてます」「可愛い 2人のお子さんのママには見えないですね」「こんな姿で表参道歩いていたら、スカウトされちゃうよ」「自分の好きなブランド いくつになっても着たいしオシャレしたいですよね」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】