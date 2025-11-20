石原裕次郎さんの生誕90周年を記念した特別催事 ニッポン放送、西武渋谷店で12月に開催
ニッポン放送プロジェクトは、1987年に52歳で亡くなった昭和を代表する大スター、石原裕次郎さんの生誕90周年を記念した特別催事を12月12〜28日まで、西武渋谷店A館2階イベントスペースで開催する（主催・石原裕次郎生誕90周年祭実行委員会）。
裕次郎さんが出演した映画、テレビドラマ関連の展示物をはじめ、関連のCD・DVD、書籍など、新発表となるオリジナルグッズや、「西部警察」「大都会」などのコラボ商品も多数販売する。また、「嵐を呼ぶ男」のドラムセット、主演映画の撮影台本、「西部警察」木暮課長の衣装など、裕次郎さんが出演した映画、テレビドラマの展示コーナーに加え、フォトスポットも登場する。
以下、開催概要。
★イベント名 〜「日本人が最も愛した男」、昭和の大スター〜石原裕次郎生誕90周年祭
★会期 2025年12月12日（金）〜12月28日（日）
★営業時間 午前10時〜午後8時
★会場 西武渋谷店A館2階＝イベントスペース
★入場料 無料
★主催 石原裕次郎生誕90周年祭実行委員会
★企画 石原音楽出版社
★協力 日活、テイチクエンタテインメント
★後援 ニッポン放送
★製作 ニッポン放送プロジェクト