ニッポン放送プロジェクトは、1987年に52歳で亡くなった昭和を代表する大スター、石原裕次郎さんの生誕90周年を記念した特別催事を12月12〜28日まで、西武渋谷店A館2階イベントスペースで開催する（主催・石原裕次郎生誕90周年祭実行委員会）。

裕次郎さんが出演した映画、テレビドラマ関連の展示物をはじめ、関連のCD・DVD、書籍など、新発表となるオリジナルグッズや、「西部警察」「大都会」などのコラボ商品も多数販売する。また、「嵐を呼ぶ男」のドラムセット、主演映画の撮影台本、「西部警察」木暮課長の衣装など、裕次郎さんが出演した映画、テレビドラマの展示コーナーに加え、フォトスポットも登場する。

以下、開催概要。

★イベント名 〜「日本人が最も愛した男」、昭和の大スター〜石原裕次郎生誕90周年祭

★会期 2025年12月12日（金）〜12月28日（日）

★営業時間 午前10時〜午後8時

★会場 西武渋谷店A館2階＝イベントスペース

★入場料 無料

★主催 石原裕次郎生誕90周年祭実行委員会

★企画 石原音楽出版社

★協力 日活、テイチクエンタテインメント

★後援 ニッポン放送

★製作 ニッポン放送プロジェクト