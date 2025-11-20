ヒップホップグループ、RIP SLYMEが19日放送のテレビ東京系「あちこちオードリー」（水曜午後11時6分）に出演。結成する経緯を語った。

RYO−Zは自身の名前とILMARI、PESの頭文字を取ってグループ名の「RIP」とつけたと明かした。当時は別のDJがいたというが、高校卒業とともに辞めたことも明かした。

RYO−Zは「そのときにDJがいなくなったんで。『すご腕DJがいる』。14歳からスクラッチをガンガンやっている。あの時代に」と当時まだ日本では浸透していないのHIP HOPの世界で腕を磨いていたFUMIYAに注目したという。

RYO−Zは「FUMIYAをまず引き抜いちゃった。SUくんとFUMIYAは違うグループでやっていた。引き抜いちゃって、SUくんだけ中ぶらりんになったんだけど、PESくんが『SUくん入れたらいいんじゃない？』って」と結成の経緯を語った。SUは「ありがたい…」と笑った。

PESは「3MCで1DJって4人になっちゃうんで。偶数だとグループって割れるって聞いててたんで。だったらSUがいいなってざっくり。別にSUじゃなくてよかった」とグループを奇数にしたかった事を明かし、SUをイジった。SUは「ここまでの歴史を話させてもらって、本当に生かされているなって」と感謝すると、「他に候補っていたの…？」と神妙な顔つきで質問した。若林正恭は「ジョークですよジョーク」とつっこんだ。

ILMARIは「PESくん声高くて、僕とRYO−Zくんはわりと中域だから、低い声の人いるとバランスいいかもみたいな話はしてて」と補足した。