かつ専門店『かつや』から肉に肉をかけた豪快飯が登場した。2025年11月21日から売り出されるのは、10万食限定の「肉ライス」。肉好きのための一皿というが、いったいどんなメニューなのか。

ロースカツ×肉たま炒め、一皿で大満足

「ご飯とロースカツの上に肉たま炒めを盛り付けた、カレーライスならぬ『肉ライス』です」と同社が紹介する豪快飯は、肉に肉をかけるという斬新な発想ながら、とにかく肉が食べたい！という人にはたまらない一皿だ。

同社は、「年の瀬が近づくにつれて何かと忙しくなるこの時期、がっつり食べて頑張る人を応援したい」という想いで新メニューを考案したという。

まさに、時間がないときでも一皿で満足できる、ボリューム満点の“スタミナ飯“だ。

2025年11月21日から期間限定で販売「肉ライス」

「肉たま炒めは、豚肉、玉ねぎ、ニラ、玉子と一緒に甘辛い焼肉タレで炒め、ご飯が進む濃厚な味わいに」（同社）

かつや定番の「ロースカツ」はこれだけでもご飯が進む逸品だが、その上にさらに「肉たま炒め」を盛り付けたことで、あっという間にご飯がなくなりそうだ。

同社は「『肉ライス』は、お弁当としてテイクアウトも可能です。ご自宅でゆっくりとお食事を楽しみたい時や、職場でのランチなど様々なシーンでご利用いただけます」（同社）とアピールしている。

時間がない昼休みでもしっかりとスタミナをつけられる弁当なのがありがたい。家では、1日の終わりにビールと一緒に味わうのも良さそうだ。

『かつや』のメニュー

「肉ライス」は税抜き890円

＜店内メニュー＞

■肉ライス

通常店舗：890円（税込979円）／券売機店舗：税込980円

■肉ライス弁当

通常店舗：890円（税込961円）／券売機店舗：税込980円

販売開始日：2025年11月21日

販売店舗：国内の「かつや」（一部店舗を除く）

販売時間：各店舗の営業時間

※食材がなくなり次第、販売終了

※店舗により価格が異なる場合がある

