映画『ナイトフラワー』（11月28日公開）の公式SNSが、完成披露試写会での佐久間大介（Snow Man）と森田望智のオフショットを公開。ふたりの華やかな佇まいに称賛が相次いでいる。

■佐久間大介は煌めくブラックセットアップで唯一無二の存在感

公開された写真の佐久間は、淡いピンクヘアをセンターパートでセット。衣装はパールが散りばめられたブラックのジャケットと、同素材のワイドパンツによるセットアップ。インナーには小花柄の白シャツを合わせ、黒のリボンタイでクラシカルなアクセントをプラスしている。

さらに、耳元には大ぶりの花型ジュエリーがきらめき、ドラマティックでエレガントなスタイルを完成させている。

■森田望智は星屑ビジュー×ツイードで上品に

隣に立つ森田は、星屑のようなビジューが散りばめられたブラックのハイネックブラウスを着用。ボトムはラメ糸が織り込まれたツイードのタイトスカートで、足元には太めヒールのブラックロングブーツ。知的で凛とした雰囲気をまとい、佐久間と並んだときのコントラストも美しい。

ふたりの穏やかな距離感や柔らかい空気感に、SNSでは「ビジュの相性良すぎ」「身長バランス最高」「オフも幼馴染みたいでかわいい」「美しいおふたり」「役とのギャップがすごい」「さっくん王子様みたい」といった声が続々と寄せられている。

『ナイトフラワー』で幼馴染を演じるふたり。本編でどんな掛け合いや表情を見せてくれるのか、公開への期待がますます高まっている。

