¡ÖÂÉ¤¬¸ú¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥¦¥½¤Î¶¡½Ò¤â¡Ä267¿Í¾è¤»¤¿´Ú¹ñÎ¹µÒÁ¥¤ÎºÂ¾Ì»ö¸Î¡¢¸¶°ø¤Ï¡È·ÈÂÓ¤Ê¤¬¤é¸«¡É¤À¤Ã¤¿
´Ú¹ñÆîÀ¾Éô¤ÎÁ´ÍåÆîÆ»¿·°Â·´¡Ê¥Á¥ç¥ë¥é¥Ê¥à¥É¡¦¥·¥Ê¥ó¥°¥ó¡ËÉÕ¶á¤Ë¤¢¤ëÌµ¿ÍÅç¤Ç¡¢2Ëü6000¥È¥óµ¬ÌÏ¤ÎÂç·¿Î¹µÒÁ¥¤¬ºÂ¾Ì¤·¤¿»ö¸Î¤È´ØÏ¢¤·¡¢Åö»þ¤Î±¿¹ÒÀÕÇ¤¼Ô¤¬·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ÆÊý¸þÅ¾´¹¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÆ¨¤·¤¿²á¼º¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ØÆÈÅç¤Ï²æ¤¬ÎÎÅÚ¡Ù¤ò²Î¤Ã¤¿´Ú¹ñ¥¢¥¤¥É¥ë¡¢ÆüËÜ¤Ç±ê¾å
11·î20Æü¡¢ÌÚ±º¡Ê¥â¥¯¥Ý¡Ë³¤ÍÎ·Ù»¡½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢³¤ÍÎ·Ù»¡¤ÏÁ°Æü¤Î19Æü¤ËºÂ¾Ì»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤¿¡Ö¥¯¥¤¡¼¥ó¥¸¥§¥Ì¥Ó¥¢¶¡×¤ÎÁ¥°÷¤Ê¤É±¿¹ÒÀÕÇ¤¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Ä´ºº¤Ç¡¢±¿¹Ò²áÄø¤Ç¤Î²á¼º¤¬¤¢¤Ã¤¿»ö¼Â¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£
³¤ÍÎ·Ù»¡¤Ï¡¢»ö¸ÎÄ¾Á°¤ËÊý¸þÊÑ¹¹¡ÊÊÑ¿Ë¡Ë¤ò¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¼«Æ°¹ÒË¡ÁõÃÖ¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¤¿¤á¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦Á¥°÷¤Î¶¡½Ò¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¡£
Åö³º¤ÎÁ¥°÷¤Ï¡¢ºÇ½é¤Î¶¡½Ò¤Ç¤Ï¡ÖÊÑ¿Ë¤¬ÃÙ¤ì¤¿¡£ÂÉ¤¬ºîÆ°¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¾èµÒÁ´°÷¤¬µß½õ¤µ¤ì¤¿Ä¾¸å¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿1¼¡¤ÎÌÜ»ë´Õ¼±¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢³¤ÍÎ·Ù»¡¤¬ÄÉµÚ¤¹¤ë¤È¶¡½Ò¤òËÝ¤·¤¿¤Î¤À¡£
³¤ÍÎ·Ù»¡¤Ï¤³¤ÎÁ¥°÷¤Î¶¡½Ò¤ò¤â¤È¤Ë·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ò²¡¼ý¤·¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥©¥ì¥ó¥¸¥Ã¥¯¤ò°ÍÍê¤·¤¿¡£»ö¸ÎÄ¾Á°¤ËÁ¥°÷¤¬·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Ç²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢»ö¸Î¤Ë¤É¤ì¤Û¤ÉÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¤Î¤«¤Ê¤É¤òÄ´ºº¤¹¤ë¤¿¤á¤Ç¤¢¤ë¡£
»ö¸Î³¤°è¤ÏÄ¹»³Åç¡Ê¥Á¥ã¥ó¥µ¥ó¥É¡Ë¤ÈÂÅç¡Ê¥Á¥ç¥¯¥É¡Ë¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤ÎÌµ¿ÍÅç¤Î´Ö¤Î¶¹¤¤¿åÏ©¤À¤Ã¤¿¡£¾®¤µ¤Ê´ä¾ÌÅç¤ä°Å¾Ì¤Ê¤É¤¬Â¿¿ôÊ¬ÉÛ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç·¿Î¹µÒÁ¥¤¬±¿¹Ò¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¼«Æ°¹ÒË¡¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼êÆ°¤Ç¹Ò¹Ô¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
³¤ÍÎ·Ù»¡¤Ï¡¢Á¥°÷¤¬¼êÆ°¤Ç¹Ò¹Ô¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¶è´Ö¤Ç¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ò¸«¤ë¤¿¤á¤Ë¼«Æ°¹ÒË¡¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç±¿¹Ò¤·¡¢¹ÒÏ©¤ò³°¤ì¤Æ»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£
Á¥ÂÎ¤ÎÊý¸þ¤òÊÑ¤¨¤ëÊÑ¿Ë¤¬Í½ÁÛ¤è¤êÁá¤Þ¤ê¡¢Î¹µÒÁ¥¤¬Åö½é¤Î¹ÒÏ©¤«¤é¼¡Âè¤ËÂç¤¤¯³°¤ì¤ëÊý¸þ¤Ø¤È¿Ê¤ó¤Àµó¶ç¡¢°Å¾Ì¤ÈÌµ¿ÍÅç¤ËÁê¼¡¤¤¤Ç¾×ÆÍ¤·¤ÆºÂ¾Ì¤·¤¿¤È¤¤¤¦Ê¬ÀÏ¤À¡£
»ö¸ÎÅö»þ¡¢Á¥Ä¹¤Ï°ì»þÅª¤ËÁàÂÉ¼¼¤òÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Á¥°÷¤é¤Î±¿¹ÒÂÕËý¤Î²á¼º¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢´Ø·¸¼Ô¤ÏÎ©·ï¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£
¥¯¥¤¡¼¥ó¥¸¥§¥Ì¥Ó¥¢¶¤Ï19Æü¸á¸å4»þ45Ê¬¤´¤í¤ËºÑ½£¡Ê¥Á¥§¥¸¥å¡Ë¤ò½ÐÈ¯¤·¡¢¾èµÒ246¿Í¤È¾è°÷21¿Í¤Ê¤É·×267¿Í¤ò¾è¤»¤ÆÌÚ±º¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤À¡¢Æ±Æü¸á¸å8»þ16Ê¬¤´¤í¡¢Á´ÍåÆîÆ»¿·°Â·´¤ÎÄ¹»³ÅçÉÕ¶á¤ÎÌµ¿ÍÅç¤Ç¤¢¤ëÂÅç¤Î¾å¤ËÁ¥¼ó¤¬¾è¤ê¾å¤²¤ë·Á¤ÇºÂ¾Ì¤·¤¿¡£
ºÂ¾Ì¤Î¾×·â¤ÇÄË¤ß¤òÁÊ¤¨¤¿¾èµÒ27¿Í¤ÏÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢½Å½ý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤ÏÂçÉôÊ¬¤¬Âà±¡¤·¡¢4¿Í¤¬Æþ±¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»Ä¤ê¤Î¾èµÒ¤¿¤Á¤Ï¤³¤ÎÆü¸áÁ°¡¢Î¹µÒÁ¥Æâ¤Î¼ÖÎ¾¤È²ßÊª¤ò°ú¤¼è¤ê¡¢Â¿¤¯¤¬µ¢Âð¤·¤¿¡£
³¤ÍÎ·Ù»¡¤Ïº£¸å¡¢ÌÚ±º³¤ÍÎ°ÂÁ´¿³È½±¡¡¢ÌÚ±º³¤ÍÎ¿å»ºÄ£¤Ê¤É¤È¤È¤â¤Ë»ö¸ÎÁ¥Çõ¤ÎÄ´ºº¡¦´Õ¼±¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤À¡£