　高知ユナイテッドSCは20日、DF長井響(25)が契約満了に伴い、今季限りでクラブを離れることを発表した。

　長井は広島修道大からガイナーレ鳥取、沖縄SVでのプレーを経て、今季から高知へ加入。ここまで公式戦の出場はなかった。

以下、クラブ発表プロフィール&コメント

●DF長井響

(ながい・ひびき)

■生年月日

2000年1月29日(25歳)

■出身地

愛媛県

■身長/体重

176cm/72kg

■経歴

清水FC-今治東中等教育学校-広島修道大-鳥取-沖縄SV-鳥取-高知

■出場歴

J3リーグ:23試合

天皇杯:2試合

JFL:29試合1得点

■コメント

「今季限りで退団することになりました。

皆様の前でなかなかプレーすることができず悔しい1年となりましたが、1年間支えてくださったファン、サポーターの皆様、スポンサー様本当にありがとうございました。

高知からは離れますが、これからも気にかけていただけると嬉しいです。

短い間でしたがありがとうございました。」