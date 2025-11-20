高知DF長井響が今季限りで契約満了「短い間でしたがありがとうございました」
高知ユナイテッドSCは20日、DF長井響(25)が契約満了に伴い、今季限りでクラブを離れることを発表した。
長井は広島修道大からガイナーレ鳥取、沖縄SVでのプレーを経て、今季から高知へ加入。ここまで公式戦の出場はなかった。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●DF長井響
(ながい・ひびき)
■生年月日
2000年1月29日(25歳)
■出身地
愛媛県
■身長/体重
176cm/72kg
■経歴
清水FC-今治東中等教育学校-広島修道大-鳥取-沖縄SV-鳥取-高知
■出場歴
J3リーグ:23試合
天皇杯:2試合
JFL:29試合1得点
■コメント
「今季限りで退団することになりました。
皆様の前でなかなかプレーすることができず悔しい1年となりましたが、1年間支えてくださったファン、サポーターの皆様、スポンサー様本当にありがとうございました。
高知からは離れますが、これからも気にかけていただけると嬉しいです。
短い間でしたがありがとうございました。」
長井は広島修道大からガイナーレ鳥取、沖縄SVでのプレーを経て、今季から高知へ加入。ここまで公式戦の出場はなかった。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●DF長井響
(ながい・ひびき)
■生年月日
2000年1月29日(25歳)
■出身地
愛媛県
■身長/体重
176cm/72kg
清水FC-今治東中等教育学校-広島修道大-鳥取-沖縄SV-鳥取-高知
■出場歴
J3リーグ:23試合
天皇杯:2試合
JFL:29試合1得点
■コメント
「今季限りで退団することになりました。
皆様の前でなかなかプレーすることができず悔しい1年となりましたが、1年間支えてくださったファン、サポーターの皆様、スポンサー様本当にありがとうございました。
高知からは離れますが、これからも気にかけていただけると嬉しいです。
短い間でしたがありがとうございました。」