櫻坂46三期生総出演ドラマ『路地裏ホテル』初の映像と場面写真が一挙解禁

12月5日正午よりLemino(R)で独占配信される、櫻坂46三期生が総出演する青春ファンタジードラマ『路地裏ホテル』のティザー映像と各エピソード概要、場面写真が解禁された。

本作の舞台は、都会の喧騒から離れた場所にひっそりと存在する“路地裏ホテル”。悩みを抱えた女性たちが、ホテルでの一夜の“不思議な異世界体験”を通して成長していく青春ファンタジードラマ。

この物語の主要キャラクターを演じるのは、櫻坂46三期生の11名。初めて全員が揃って本格ドラマに挑む。加入からまもなく4年目を迎える彼女たちが、個性が息づくキャラクターと、等身大の成長を描く真っ直ぐな演技で物語を紡ぐ。

本作は、5つのエピソードで構成されており、それぞれが前編・後編の二部構成となっている。2025年12月5日正午の配信に向けて、櫻坂46三期生が初めてドラマの世界で見せるあらたな表情を映し出したティザー映像が公開された。あわせて、ドラマの世界を先取りできる場面写真とあらすじも解禁となった。

■ドラマ『路地裏ホテル』を構成する5つのエピソード

＜エピソード1＞

タイトル：修学旅行の話

脚本家の小山内唯香（中嶋優月）は、“キラキラ恋愛モノ”の執筆を依頼され、どう書いたら良いか分からず悩んでいた。缶詰めしようと立ち寄った路地裏ホテルで、唯香は不思議な世界へ迷い込み、高校時代にタイムスリップ。なぜか、あの頃自分が欠席したはずの修学旅行に参加していた。当時想いを寄せていた黒田翔と再会した唯香は、同級生の麻里（村山美羽）と共に、キラキラ恋愛モノの“取材”のため、あの頃の恋愛と向き合っていく。

出演：中嶋優月（櫻坂46）、村山美羽（櫻坂46）、高尾昇吾、川添野愛、前野朋哉、仲村トオル

監督：頃安祐良

脚本：玉田真也

＜エピソード2＞

タイトル：叶えたい10のこと

美術部生徒の琴原美名（小島凪紗）は、宿泊した路地裏ホテルで不思議な世界にいざなわれる。そこは美名の高校。目の前には親友、秋野沙理（遠藤理子）が立っている。ふたりは10個の夢を互いに出し合う約束をしていた。途中までしか終わっていなかった約束の続きを、ひとつずつ叶えていく美名と沙理。妹、香織（石森璃花）との関係性に悩んでいた沙理の背中を押してあげる美名。その時彼女は、この世界の意味を知ることになる…。

出演：小島凪紗（櫻坂46）、遠藤理子（櫻坂46）、石森璃花（櫻坂46）、花音、仲村トオル

監督：高橋栄樹

脚本：伊達さん

＜エピソード3＞

タイトル：ハートに火を点けて

夢を諦めかけたミュージカル俳優の卵、吉井スズカ（谷口愛季）は、地元行きの飛行機が欠航になり、急遽、路地裏ホテルに宿泊。不思議な世界へ転生してしまう。そこで出会ったのは、全く売れないおっさんバンド“オポッサム”の3人だ。すると、ライブ前にして解散の危機。こちらの世界でマネージャーということになっているスズカは、ボーカル、トモヤの娘、ノア（村井優）とともに、彼らのラストステージに立ち合う。前途多難なライブのいく末は…。

出演：谷口愛季（櫻坂46）、村井優（櫻坂46）、川谷修士（2丁拳銃）、嶋田修平（シマッシュレコード）、鳥居俊介（シマッシュレコード）、前原瑞樹、仲村トオル

監督：頃安祐良

脚本：大野大輔

＜エピソード4＞

タイトル：標的

弓道部の西原紬（的野美青）は、試合を目前に、的を射ることができないスランプに陥っていた。路地裏ホテルで休息を取ろうとし、部屋の扉を開けると…なぜかそこは見知らぬ山中。そこで彼女は、祖父、勇夫を連れ去った怪しげな大人たちの後を追う。彼らはどうやら逃亡犯…。そこで紬は、囚われの身になった謎の少女、霧谷玲衣（小田倉麗奈）と出会う。目まぐるしく錯綜する大人たちの欲望に巻き込まれる紬。その両手には祖父の猟銃が鈍く光り…。

出演：的野美青（櫻坂46）、小田倉麗奈（櫻坂46）、五頭岳夫、岩永洋昭、鈴之助、仲村トオル

監督：高橋栄樹

脚本：伊達さん

＜エピソード5＞

タイトル：あのときの声

出版社の営業職として働く望月咲（山下瞳月）は、タイパ、コスパ至上主義で、無駄の無い生活を心がけている。彼女は小説『鬨の声（ときのこえ）』の営業のため、路地裏ホテルに宿泊し…気づけば、その小説に登場する三櫻高校の応援部の部員になっていた。誰かの“応援”という行為に、強い拒否反応を示す彼女だったが、団長の稲葉京花（向井純葉）をはじめとした部員たちとの交流を通じて、大切なことに気づいていく。

出演：山下瞳月（櫻坂46）、向井純葉（櫻坂46）、朝倉あき、石川愛大、石田剛太、仲村トオル

監督：大内田龍馬、頃安祐良

脚本：下田悠子、伊達さん

配信情報

Lemino『路地裏ホテル』

2025年12月5日（金）正午～毎週金曜日正午更新

出演：櫻坂46三期生他

話数：全10話

製作著作：NTTドコモ

