Juice=Juice『TFT』再登場で「盛れ！ミ・アモーレ」を一発撮り！日本武道館公演では1万人のファンを魅了

Juice=Juiceが、『THE FIRST TAKE（読み：ザ・ファースト・テイク）』に再登場。

■「隙アモ（隙あらばアモーレ）」がトレンドワードに！

今回披露したのは、オリコン週間シングルチャート初登場2位を獲得した20thシングル「四の五の言わず颯（さっ）と別れてあげた/盛れ！ミ・アモーレ」（両A面/10月8日発売）の表題曲のひとつ「盛れ！ミ・アモーレ」。

本楽曲は、2025年秋頃、ハロー！プロジェクトのグループ・OCHA NORMAのメンバーが発した「隙アモ（隙あらばアモーレ）」がハロプロファンを中心にトレンドワードとなり盛り上がったことをきっかけに勢いを増し、YouTube公式チャンネルのMV再生数が288万回（11月19日現在）を突破。

また、初出演した『THE FIRST TAKE』での、グループの代表曲「『ひとりで生きられそう』って それってねえ、褒めているの？」のパフォーマンスも話題を集めた。

■日本武道館公演を開催

11月19日には、東京・日本武道館にて単独公演『Juice=Juice Concert 2025 Queen of Hearts Special Flush』を開催したJuice=Juice。メンバー11人のソロパフォーマンスを含む全33曲で、1万人のファン“Juice=Juice Family”を魅了。CSテレ朝チャンネル1での生中継、全国52館および台北の映画館でのライブビューイングも実施された。

今回の日本武道館は、9月～11月で全国12会場13日程22公演を数えた秋ツアー『Juice=Juice LIVE TOUR 2025 Queen of Hearts』のファイナル。2025年6月加入の新メンバーでメガネがトレードマークの林仁愛は、お披露目以来となる同会場のステージでの初のパフォーマンス参加となった。

開演前には「Juice！」コールが会場に響き、オープニングVTRが明けると、赤と白が混ざりヒラヒラと裾が舞うワンピースに、白が基調のきらめくジャケットを羽織った11人へ一斉にスポットライトが当たる。幕開けの「盛れ！ミ・アモーレ」では、炎も噴き上がる舞台上で、リーダーの段原瑠々をはじめ、メンバーが自信漲る視線を観客へと向け、客席からの「アモーレ ミ・アモーレ！」「M・O・R・E！」などの歓声がステージを後押し。サブリーダーの井上玲音による特技のボイスパーカッションが冴えわたった「STAGE～アガッてみな～」、「ナイモノラブ」と、多彩な表情を見せた。

■“女王”のようなスタイルで届けたソロパフォーマンス

メンバーとして初参加となる日本武道館公演について、林が「楽しんでいきたいなと思います」と語ると、客席からは期待感に満ちた声援が上がる。パフォーマンスへと戻り、「素直に甘えて」に続く「イジワルしないで 抱きしめてよ」のイントロでは、メンバーがジャケットを脱ぎ、ワンピースのみのスタイルに。「私が言う前に抱きしめなきゃね」に続くジャジーな「四の五の言わず颯（さっ）と別れてあげた」のイントロでは、メンバーに囲まれる遠藤彩加里が余裕ある表情を浮かべ、曲中の随所でメンバーがそれぞれの呼吸をピタリと揃えた。

有澤一華が「ぶっぱなしていきます！」と気合いを入れ、次のブロックからは、メンバーがクラウン（王冠）とハートの描かれたマントを羽織る“女王”のようなスタイルに。ツアー中の各公演でひとりだけのメンバーが特別な“Queen”となり披露してきたソロパフォーマンスのすべてが、日本武道館のステージで結集した。

トップバッターを飾った石山咲良は「選ばれし私達」で勇敢なボーカルを響かせ、井上は「Future Smile」を力強く歌い上げた。止まることなくソロパフォーマンスは続き、工藤由愛は「ポップミュージック」での“鳩”のフレーズでキュートな表情に。川嶋美楓は「シンクロ。」をしっとりと披露し、「銀色のテレパシー」を歌った江端姫咲は、曲中「せーの！」の掛け声で客席へとマイクを向け、林は「禁断少女」で、加入半年弱とは思えないステージスキルと貫禄を見せつけた。

会場の熱視線も冷めやらぬなか、ここからはメンバーの衣装が、黒を基調としたきらめくスポーティなスタイルにチェンジ。段原、松永里愛、有澤、入江里咲、遠藤の5人が「トウキョウ・ブラー」で鋭い目線を客席へと向け、井上、工藤、江端、石山、川嶋の5人は「プライド・ブライト」を強気に披露し、グループの真価を体現した。

メンバーは再び、マントを羽織る“女王”のようなスタイルとなり、ソロパフォーマンスブロックは後半戦へ。入江は「如雨露」で晴れ晴れとした笑顔を浮かべ、「Vivid Midnight」を歌う松永の伸びやかなフェイクには客席から歓声が上がる。「裸の裸の裸のKISS」で情熱的な歌声を響かせたのは遠藤。「ロマンスの途中」で観客を鼓舞した有澤は、最後「Juice=Juice、愛してる！」のひと言で決め、ソロパフォーマンスを締め括った段原は「好きって言ってよ」で、感情をめいっぱい込めるかのような表情を見せた。

■本編最後を飾ったのは、2度目の「盛れ！ミ・アモーレ」

ステージは続き、個々の力を惜しみなく発揮したメンバー11人は、マントを脱いで再び集結。「『ひとりで生きられそう』って それってねえ、褒めているの？」「Va-Va-Voom」に続く、ツアー中にライブ初披露した新曲「甘えんな」（作詞：大森祥子、作曲：炭竃智弘）では、イントロからロックテイストのギターサウンドが鳴り響き、メロディが進むにつれてメンバーのボーカルが逞しさを増す。

MCでは、遠藤が、ソロで披露した「裸の裸の裸のKISS」について、「加入してすぐのときに披露して思い入れのある楽曲だった」と選曲理由を明かし、やむなく病欠したツアーの福岡公演で披露できなかったことから“リベンジ”を果たせたと喜んだ。

公演本編も終盤を迎え、ツアー中にライブ初披露したもうひとつの新曲「BLOODY BULLET」（作詞：西野蒟蒻、作曲：星部ショウ）では、同期の工藤と松永が冒頭のパートを歌い繋ぎ、メンバーが緻密なステップで息を揃える。「あばれてっか?! ハヴアグッタイ」や「CHOICE ＆ CHANCE」などに続く「Fiesta! Fiesta!」、そしてこの日2度目のパフォーマンスとなった本編最後の「盛れ！ミ・アモーレ」では、ステージで勢いよく炎が噴き上がり、メンバーの歌声と観客の声援もさらなる熱気を帯びた。

■「養分を私たちから取っていってください」（林仁愛）

興奮冷めやらぬ会場では、アンコールを待つ客席で「Juice！」「もう1杯！」の歓声が繰り返される。ステージには“Juice=Juice Family”の熱意を受け取ったグループが、黒地に赤でロゴやツアーの軌跡を描いた公演グッズ「Special Flush Tシャツ」を着て登場。メンバーが互いに顔を見合わせた「Goal～明日はあっちだよ～」のシンガロングで観客との絆を確かめ合うと、MCでメンバーそれぞれが公演の感想を伝えた。

林は「（ステージに）出る前まですごく不安だったんですけど、すごく楽しいなって気分が勝ってきちゃって、めっちゃ笑顔だった」とここまでのステージを振り返り、観客に「養分を私たちから取っていってください」と独特なメッセージを放ち、会場の笑いを誘った。

上方まで埋まった客席を見ながら喜びと感謝をメンバーが伝えるなか、「（卒業した）先輩方が紡いできてくださった歴史もたくさんあるから、それを受け継いでいきたいっていう想いもずっとずっとみんな持ってるもの。でも今の11人のJuice=Juiceだから叶えられたことも絶対にあるはずですし、11人で作る音楽が私はすごく大好きなので、これからも“Family”のみんな、一緒に音楽作ってくれますか？」と松永が熱く呼びかけると、客席には大歓声が上がった。

スピーチを締め括った段原は、観客に向けて「Juice=Juiceはこれからも皆さんにお届けしたいものがたくさんあるので、ぜひ会いに来てくれたらうれしいなと思いますし、日本武道館でもまた会いたいし。もっともっと大きな会場でも会いたい」と、リーダーとしての言葉を残した。

パフォーマンスの時間も残りわずかとなり、11人でツアーを走り切ったグループは「KEEP ON 上昇志向！！」を歌い上げ、全員が晴れやかな表情を浮かべる「Magic of Love」でステージは大団円を迎えた。

終演後には、段原による「今夜、YouTubeでまたお会いしましょう！」のナレーションを合図に、同日22時にYouTubeでプレミア公開の『THE FIRST TAKE』におけるグループ動画の第2弾「盛れ！ミ・アモーレ」の予告編が流れ、グループの未来への期待感を高めた。

■セットリスト

1.盛れ！ミ・アモーレ

2.STAGE～アガッてみな～

3.ナイモノラブ

4.素直に甘えて

5.イジワルしないで 抱きしめてよ

6.私が言う前に抱きしめなきゃね

7.四の五の言わず颯（さっ）と別れてあげた

8.選ばれし私達（石山咲良）

9.Future Smile（井上玲音）

10.ポップミュージック（工藤由愛）

11.シンクロ。（川嶋美楓）

12.銀色のテレパシー（江端妃咲）

13.禁断少女（林仁愛）

14.トウキョウ・ブラー（段原瑠々、松永里愛、有澤一華、入江里咲、遠藤彩加里）

15.プライド・ブライト（井上玲音、工藤由愛、江端妃咲、石山咲良、川嶋美楓）

16.如雨露（入江里咲）

17.Vivid Midnight（松永里愛）

18.裸の裸の裸のKISS（遠藤彩加里）

19.ロマンスの途中（有澤一華）

20.好きって言ってよ（段原瑠々）

21.「ひとりで生きられそう」って それってねえ、褒めているの？

22.Va-Va-Voom

23.甘えんな

24.BLOODY BULLET

25.プラトニック・プラネット

26.あばれてっか?! ハヴアグッタイ

27.明日やろうはバカやろう

28.CHOICE ＆ CHANCE

29.Fiesta! Fiesta!

30.盛れ！ミ・アモーレ

EN1.Goal～明日はあっちだよ～

EN2.KEEP ON 上昇志向！！

EN3.Magic of Love

YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』

https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q

『THE FIRST TAKE』OFFICIAL SITE

https://www.thefirsttake.jp/

Juice=Juice OFFICIAL SITE

http://www.helloproject.com/juicejuice/