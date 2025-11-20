¡Ú½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¡Û½ÂÌîÆü¸þ»Ò¡Ö¥®¥Ã¥¯¥ê¼ó¡×¤Ç´þ¸¢¡¡12¥Û¡¼¥ë½ªÎ»»þÅÀ¤Ç6¥ª¡¼¥Ð¡¼
¡¡¡þ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¡Âç²¦À½»æ¥¨¥ê¥¨¡¼¥ë¡¦¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹Âè1Æü¡¡¡Ê2025Ç¯11·î20Æü¡¡°¦É²¡¦¥¨¥ê¥¨¡¼¥ëGC¾¾»³¡á6595¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼71¡Ë
¡¡Âè1¥é¥¦¥ó¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢½ÂÌîÆü¸þ»Ò¡Ê27¡á¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¡Ë¤Ï12¥Û¡¼¥ë¤ò¥×¥ì¡¼¸å¡¢´þ¸¢¤·¤¿¡£
¡¡¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤¬¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¡Ö¤â¤Î¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¿Âç²ñ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Èó¾ï¤Ëµ¤»ý¤Á¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Îý½¬¾ì¤Ç¥¦¥¨¥Ã¥¸¤«¤éÂÇ¤Ã¤Æ¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤òÂÇ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¥®¥Ã¥¯¥ê¼ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¾õÂÖ¤Ë1µå¤Ç¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¿Ë¤ä¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤Ê¤É¤Î½èÃÖ¤ò¤·¤Æ¡¢¼ó¤Ë¥Æ¡¼¥Ô¥ó¥°¤ò´¬¤¤¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¤Û¤È¤ó¤É¼«Ê¬¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤¸¤ã¤Ê¤¤Ãæ¤ÇÁ°È¾9¥Û¡¼¥ë¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¡£3ÈÖ¥Ñ¡¼3¤ÏÂè1ÂÇ¤ò±¦¤ËOB¤·¡¢¥È¥ê¥×¥ë¥Ü¥®¡¼¡£6¥ª¡¼¥Ð¡¼¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¡Ö¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ËÜ¿Í¤ÏÁ´Á³¿¶¤ì¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¡×¤È¾õ¶·¤òÏÃ¤·¤¿¡£½ÂÌîËÜ¿Í¤Ï¥×¥ì¡¼¤Î·ÑÂ³¤òË¾¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¥¥ã¥Ç¥£¡¼¤È¤âÁêÃÌ¤·¡¢4ÈÖ¤ÎÂè1ÂÇ¤òÂÇ¤ÄÁ°¤Ë´þ¸¢¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡ÄË¤á¤¿ÉôÊ¬¤Ï¼ó¤Îº¸Â¦¤Ç¡¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤òÄÌ¤·¤Æ¡Öº£¤Þ¤Ç¡Ê¥±¥¬¤ò¡Ë¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë²Õ½ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Íèµ¨¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò·ü¤±¤¿ºÇ½ªÍ½Áª²ñ¡Ê12·î¡¢¥¢¥é¥Ð¥Þ½£¡Ë¤Ï½Ð¾ìÍ½Äê¤Ç¡¢Ä´À°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¡£