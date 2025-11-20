お笑いコンビ「かまいたち」がMCを務める19日深夜放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」で、関西を拠点に活動する若手コンビを絶賛した。

ゲストで登場した「ツートライブ」について、濱家隆一は「昔からオモロイなあって…」と語り、山内健司も「ネタは面白かったし、俺は特にロケで、短い尺のコーナーなのにとことんまでやってる姿がえらいなあ…って」と語った。

濱家はもう1組のゲスト「ダブルヒガシ」についても「最初にただただオモロイだけのコンビ」と笑い、「正味、キャー！（という黄色い声援）とか、人気先行とか…いっっっさいないやん！ここまでのコンビは見たことない」と評した。

これにはアインシュタイン・河井ゆずるもうなずき、「俺だって初対面の時に言ったもん」と続いた。「若手のバトルで、やっぱりちょっとビジュアルとかネタのポップさが多少いるやん。いっぱいそんなコンビがいる中、コイツらほんまに地元の友だち同士の立ち話みたいな漫才でボカーン！と1位取って、上がって来てん」と回想。「ほんまにえらそうに言うわけじゃなくて、“君たちの1位は本当の1位だ！”って言った」と明かした。「これ、ほんまに。原文まま…今の」と大東も振り返った。

山内は「吉本推しも、いっさいなナシ！」と実力のみで上がってきたと断言し、「吉本推しないんすか…？」と戸惑う2人に、「すばらしい！君たちは面白いだけです！」と濱家は賛辞を送っていた。

ダブルヒガシは2014年に結成。23年にytv漫才新人賞優勝、ABCお笑いグランプリ優勝など賞レースでも実績を上げ、若手有力コンビとして関西での知名度は高く、人気上昇中。現在は「せやねん！」などでレギュラーを務め、東京の番組への出演も増えている。