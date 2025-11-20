近藤千尋、8歳長女＆6歳次女と原宿へ 親子3ショットに反響「可愛い」「雰囲気そっくり」
【モデルプレス＝2025/11/20】モデルの近藤千尋が11月13日、自身のInstagramを更新。娘達との原宿デートの様子を公開し、話題となっている。
【写真】35歳3児の母モデル「雰囲気そっくり」長女＆次女と原宿へ
近藤は「姉妹と原宿 定期的に行きたくなる原宿 いつも同じお店になるから どこか開拓したいなっ」とつづり、8歳長女と6歳次女とともに“哺乳瓶ソーダ”を楽しむ姿を公開。娘たちとの3ショットのほか、自身のソロショットなども投稿している。
この投稿に、ファンからは「めちゃくちゃ可愛い親子」「雰囲気そっくり」「チビちゃんたちも楽しそう」「優しい時間」「原宿行きたくなってきた」といったコメントが寄せられている。
近藤は、お笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久と2015年9月に結婚し、2017年5月に第1子となる長女、2019年10月に第2子となる次女を出産。2024年8月26日に第3子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆近藤千尋、原宿親子ショット公開
◆近藤千尋の投稿に反響
