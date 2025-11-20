ラオス滞在中の天皇皇后両陛下の長女、愛子さまは、日帰りで古都・ルアンパバーンを訪問されています。20日、世界遺産のこの街を象徴する寺院を視察されました。

ラオス滞在4日目の愛子さまは現地時間の午前11時すぎ、ラオスの古都ルアンパバーンにあるシェントーン寺院を訪問されました。

愛子さまは、ルアンパバーン到着時は青のパンツスーツ姿でしたが到着後、着替えられてピンクと紫色の民族衣装の装いです。

愛子さまは20日朝、高速鉄道に乗り首都ビエンチャンから2時間ほどかけてラオス北部の古都ルアンパバーンに移動されました。

ルアンパバーンはラオスの礎を築いたランサーン王国の古都で、街全体がユネスコの世界遺産に登録されています。

シェントーン寺院は1560年、当時の王家の菩提寺として建立され宮廷行事で大きな役割を果たし、現在は世界遺産の街ルアンパバーンを象徴する建築として知られています。2012年にラオスを訪問した天皇陛下もこの寺院を訪問されました。

愛子さまはこのあと、県の党書記に面会し歓迎の昼食会に出席してお言葉を述べられる予定です。

さらに日本のNPOによって建設された「ラオ・フレンズ小児病院」を視察し、近郊にある観光名所「クワンシーの滝」を訪れたあと、夜、首都ビエンチャンに戻られます。