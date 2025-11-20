元おニャン子クラブの女優国生さゆり（58）が19日、TOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜午前1時）に出演。ミッツ・マングローブを相手に「過去を振り返る」ことについて語った。

ミッツから「過去って振り返るタイプですか」と質問されると、国生は「振り返って後悔する」と即座に返した。ミッツは「ああ〜、って？ 思い出さなきゃ良かった、って？」と確認すると、国生は「そう、最近、パラレルワールドって言葉があるでしょ？ それをもうちょっとちゃんとしてて、あれがなかったら、今の苦労がなかったんだろうな、と思いながらシクシク泣くことがある」と告白した。

ミッツが「へぇ〜、そうなんだ」と意外そうに返答。国生が「ミッツはどうなの？」と質問返しをするとミッツは「私は過去を振り返るのも好きだし、飲みながら『あんときああだったよね』とか。私たち界隈って、そんなんばかりなのよ。それで、売れてなかった時期とかお金なかった時期とか、エピソードは面白いわけ、みんな無茶してるし、で、若かったから体力もあったから、あんなことしてたよねーとか」と語った。ミッツは「今の方がハプニングとか起きなくて、そう考えるとたしかにおじさんおばさんが思い出話が多くなっていくのはそういうことなんだろうな、と肌感で（感じる）」と語った。