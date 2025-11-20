ＴＢＳは２０日、俳優の佐野岳が同局系「最強スポーツ男子頂上決戦２０２５冬」（１２月２１日放送、後６時）番組収録中に全治８、９か月の「右膝の半月板損傷と靱帯（じんたい）損傷」をしたことを発表した。

同局によると佐野は１８日、番組企画「モンスターボックス」（巨大跳び箱競技）１７段（２メートル４６センチ）の跳躍成功後に空中でバランスを崩して着地時に右足をひねったという。右足の痛みを訴え、救急救命士やトレーナーの助言で残り競技を欠場し、救急診療した。ＴＢＳはスポーツ報知の取材に「競技はそのまま続いていた」と佐野の欠場後も他の競技者による同競技の収録は続いていたと説明。当該シーンの放送についても「一部編集する可能性はありますが、飛び越えるのには成功しているので競技の場面は放送する予定です」とした。

同日のレントゲン検査で「骨には異常はないが、精密検査を要する」診断を受けたが、翌１９日のＭＲＩで「右膝の半月板損傷と靱帯断裂」が判明し「腫れが引いた後手術を要する」と診断されたという。全治は８、９か月、歩行には松葉杖を使用している。

所属事務所のエヴァーグリーン・エンターテインメントは、佐野が今後の仕事を継続して行うとのことだが、俳優活動は主治医と相談して適切に判断するという。

ＴＢＳは「当該の番組収録に当たっては、救急救命士およびトレーナーを配置するなど、安全性に細心の注意を払っておりましたが、佐野さんが怪我（けが）されたことについて、心よりお見舞い申し上げます」と謝罪。「佐野さんの一日も早いご回復をお祈りするとともに、今後も番組制作上の安全管理について徹底して参る所存です」と結んだ。