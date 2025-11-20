ヒップホップグループ、RIP SLYMEが19日放送のテレビ東京系「あちこちオードリー」（水曜午後11時6分）に出演。オードリー若林正恭（47）のラップスキルを評価した。

若林はRIP SLYMEの登場前、相方の春日俊彰（46）に「世代だからね、我々。先言っちゃうけどRIP SLYMEさんとしゃべることになると思ったか？」と話しかけ、ファンとして見ていたグループとの共演に興奮した。

春日は「先言っちゃったね。いや思わないよ。『HEY!HEY!HEY!』（フジテレビ系）見ててさ、あそこのダウンタウンさんの代わりがね…」と当時のミュージシャンのトーク番組に置き換えて想像していた。若林は「代わりにはなってないけど」とつっこんだ。

メンバー登場後、RYO−Z（51）は若林に「ラップすごいじゃないですか」と切り出すと、「普通に僕らくらいの世代のラッパーと比べて全く遜色ない、プロのラッパーくらいの技術」と褒めた。

若林はカメラに向かって「聞いたか！おい！絶対流してくれ今の！」と喜びを隠しきれない様子だった。「めっちゃうれしい、見よう見まねですけど」と謙遜も忘れなかった。