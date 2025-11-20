九州場所に登場…力士が湯船につかっているかのよう

大相撲は九州場所が開催中だ。ここに登場したアイデア商品に、ファンから「会社でお茶飲む時これにしようかな笑」「インパクトあるな」と絶賛の声が上がっている。

西前頭五枚目の正代（時津風）が、リラックスしきった表情を見せた。日本相撲協会が公式Xに「親方売店グッズ紹介」として投稿したのは「九州出身力士ほうじ茶」だ。ティーバッグの上に正代をはじめ明生、美ノ海、平戸海、佐田の海と九州出身の力士が並ぶ。

湯呑みにティーバッグを装着すると、まるで両手を広げた力士が風呂に入っているかのように見える。「おみやげにぴったりなインパクト。鹿児島県産のほうじ茶は味も本格派」という投稿には、ファンから賛辞が殺到した。

「九州はお茶の生産がおおいのでピッタリな商品」

「これは欲しいw」

「嬉しくて笑っちゃって飲めません！」

「これは楽しいねwww」

「会社でお茶飲む時これにしようかな笑」

「インパクトあるな」

「なんか、、、欲しいかも、、、？」

中には「だ……出汁が………」とリアルにとらえすぎた言葉もあった。



（THE ANSWER編集部）