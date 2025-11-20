格闘技イベント「RIZIN」は20日、都内で記者会見を実施。12月31日に開催される「師走の超強者祭り」（さいたまスーパーアリーナ）の追加対戦カードを発表した。元K―1スーパー・ライト級王者の安保瑠輝也のYouTubeメンバーで、ブレイキングダウンにも出場しているジョリー（FIGHTER’S FLOW）が初参戦。芦沢竜誠との対戦が決定した。

昨年8月にRIZIN参戦を榊原信行CEOへ直談判していたジョリー。しかしその後は怪我の悪化によって、RIZIN参戦が長引いていた。ケガも完治してブレイキングダウンで2試合を挟んで、大みそかのRIZINに参戦することになった。

対して芦沢は23年大みそかにMMAデビュー。デビュー戦は太田忍に1RKO負け。その後は皇治、昇侍に2連勝。しかし現在は福田龍彌、梅野源治に連敗中。今回は過去にもオファーがあったジョリーとの対戦が決定した。

会見に出席した両者。RIZIN初参戦が決まったジョリーは「ようやくかって感じですね」とひと言。「俺はこれからってことなんですけど、俺の対戦相手のナマズ君！強者ムーブいらんって！気持ち悪い。マジで、1Rで失神KOさせるので、デビュー戦の相手に相応しい相手かなと思います」と相手を挑発。

対して芦沢は「前の試合で負けちゃって、出し切れない部分もあった。大みそかに試合したい意向を示したら、ジョリーを提案されたので、ありがたく試合させてもらいます。これは芦沢竜誠の試合です。来年に向けての調整試合です」と冷静なコメントを残した

芦沢をデビュー戦の相手に選んだ理由についてジョリーは「俺のデビュー戦にちょうどいい」と言い切った。「篠塚や平本丈よりも弱いんで、俺も段階を踏んで上を目指すのでデビュー戦にはちょうどいいです」とつづけた。

これに芦沢は「俺はやるだけ。相手はFIGHTER’S FLOWに入ったみたいなので、梅野にやられてて、もう1回やったら勝てるんでやり返したい」と先を見据えた。

するとジョリーは「お前が求められてるのは会見の乱闘やん！来いや！」と挑発。

芦沢は「あのね、俺はバズらせるとか関係なく、俺の好きなようにやってたらこうなっただけだから。試合決まったんだからリングの上で戦うんでしょ！？お前が来いや！マジで15分戦ったことないでしょ。雑魚が！こんな奴とプロ勝負してもつまらないから。大みそからしいカードにします」とあまり挑発には乗らず冷静に対処した。